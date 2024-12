La famiglia di Belen Rodriguez è stata colpita da una brutta notizia ad inizio mese, infatti il 5 dicembre il papà Gustavo è rimasto ferito in modo seria in seguito ad un incendio in un capannone di Gallarate (Varese). Ha avuto ustioni sulle braccia e sul volto ed è stato portato immediatamente in ospedale per le cure del caso. La figlia ha adesso rotto il silenzio, dando aggiornamenti sulla salute dell’uomo.

L’incidente al papàdi Belen ha fatto preoccupare tutti, in primis ovviamente i familiari della showgirl argentina tra cui mamma Veronica Cozzani e la sorella Cecilia. Gustavo Rodriguez fortunatamente era riuscito ad uscire dalla struttura, nonostante le fiamme lo avessero avvolto. Ed era stato soccorso il prima possibile per evitare conseguenze fatali. Ora la conduttrice ha dato altre notizie.

Belen, l’aggiornamento su papà Gustavo dopo l’incendio e le gravi ferite

Belen ha postato sui social una sua foto in intimo e, oltre a ricevere una marea di complimenti per la sua bellezza e il fisico impeccabile, ha risposto anche ad una follower che le chiedeva notizie su papà Gustavo. Lei ha prontamente replicato, cercando di soddisfare le richieste di molti altri fan che volevano saperne di più.

Questa internauta le ha scritto: “Madonna che bella che sei, spero che il tuo papà stia meglio“, con tanto di cuore rosso. Belen ha risposto: “Sta meglio, momento difficile ma l’amore della famiglia ti salva“. Quindi, la situazione starebbe migliorando piano piano anche se ci vorrà sicuramente del tempo prima che possa guarirsi definitivamente.

Il sito Gossip e Tv ha aggiunto che non si hanno altre informazioni su Gustavo, quindi non sappiamo se sia ancora ricoverato in ospedale. Ma questa notizia di Belen ha certamente fatto tirare un sospiro di sollievo.