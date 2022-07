La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi è la notizia del momento. La fine della storia d’amore tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice è la fine di un sogno, di una favola a cui milioni di fan e tifosi avevano creduto. Da tempo si parlava di crisi: era stato il portale Dagospia a rivelare per primo lo scorso febbraio che la storia d’amore fosse al capolinea. In quell’occasione sia Totti che Ilary Blasi si affrettarono a smentire il tutto per tutelare la famiglia e i figli.

Poi qualche giorno fa il sito di Roberto D’Agostino è ritornato a bomba sulla notizia e questa volta non ci sono state smentite o ripensamenti. Sono diverse le cause che hanno fatto naufragare una storia lunga venti anni: una donna al fianco di lui, un uomo vicino a lei, ma ci sono anche altri elementi che hanno incrinato irrimediabilmente il rapporto. Le ragioni della fine della relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero da ricercare nei rapporti familiari.





Totti Ilary separazione reazione Mario Caucci: “Non risponde”

Pare che l’ex capitano della Roma si sia sentito solo dopo la morte del papà Enzo: “C’è chi dice che dopo la morte di Enzo, la colonna della vita di Totti, l’eccessiva freddezza della famiglia Blasi abbia spiazzato Francesco” scrive il settimanale Oggi che prosegue: “Se Francesco negli ultimi tempi ha faticato a gestire la presenza della famiglia Blasi, meno discreta rispetto alla sua (il papà Enzo non c’è più, la mamma Fiorella e il fratello Riccardo sono lontani anni luce dai riflettori), c’è da dire che soprattutto il suocero Roberto e il cognato Ivano Peruch hanno molto a che fare con le attività di famiglia”.

Nel frattempo resta in silenzio Mario Caucci, il marito (in via da separazione) di Noemi Bocchi, la presunta fiamma di Francesco Totti. Non risponde alle provocazioni il marito di Noemi di fronte alle foto pubblicate dal settimanale Chi del campione sotto casa della moglie. Il rifiuto di Caucci di replicare al gossip in questi giorni arriva a qualche mese di distanza da quelle prime dichiarazioni rilasciate alla stampa. A febbraio scorso, infatti, il nome di Noemi era appena diventato noto insieme alle prime indiscrezioni sulla crisi Totti-Ilary.

Quando la donna fu fotografata allo stadio insieme a Francesco Totti, Mario Caucci espresse un commento caustico: “Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione” dichiarò l’uomo, da sempre tifosissimo della Roma.

