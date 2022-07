Separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, Maria Mazza adesso rompe il silenzio. Sono intervenuti praticamente tutti sull’argomento principale di questa estate bollente, non solo dal punto di vista delle temperature ma anche e soprattutto per quello del gossip. Da Sonia Bruganelli ad Alba Parietti passando per Fabrizio Corona, sono stati davvero in tanti a dire la loro sull’addio di una delle coppie più famose e amate in Italia. E ora anche l’ex fidanzata dell’ex calciatore ha parlato.

Separazione Ilary Blasi e Francesco Totti, Maria Mazza è determinata e sui social network ha iniziato e già messo in chiaro tutto in maniera definitiva. Parole che sono più che comprensibili e che mettono una pietra sopra. In tanti in questi giorni si stavano chiedendo cosa ne pensasse lei di questa rottura e allora, sia attraverso il suo profilo Twitter che quello Instagram, nonostante non abbia mai deciso di nominare esplicitamente i due protagonisti, ha fornito la sua opinione in merito.





Separazione Ilary Blasi e Francesco Totti, Maria Mazza rompe il silenzio

Separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, Maria Mazza forse era rimasta l’unica a non essersi soffermata sulla questione e adesso l’ha fatto eccome ma non forse come molti si aspettassero alla vigilia delle sue dichiarazioni. Prima di conoscere la conduttrice dell’Isola dei Famosi, l’ex capitano della Roma aveva avuto una storia d’amore con lei, conosciuta nello spettacolo. Dopo però si era innamorato di Ilary e con quest’ultima è stato insieme per 20 anni e ha anche concepito ben tre figli.

Maria Mazza ha dunque scritto, senza citare ufficialmente Francesco Totti e Ilary Blasi: “Inutile che continuate a cercarmi, non rilascerò alcuna dichiarazione sull’argomento del momento”. Quindi, ha fatto capire che qualche organo di informazione ha cercato di mettersi in contatto con lei per farle esprimere il suo pensiero. Ma la donna ha deciso di non voler dire nulla sulla vicenda forse per non alimentare eventuali discussioni e per non finire sicuramente al centro dell’attenzione mediatica.

Maria Mazza, classe 1975, è una showgirl, attrice ed ex modella italiana con cittadinanza però americana. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, nel 2005 si è unita in matrimonio con Ludovico Lieto e nel 2008 si è separata. Nel 2013 ha invece iniziato il fidanzamento con Amedeo Quagliata, con il quale hanno concepito la figlia, nata nel 2014. In televisione è protagonista ad Avanti un altro di Paolo Bonolis.

“Ma non ci provare”. Totti e Ilary Blasi, l’amico vip contro la sorella Melory: “Dovreste dirmi grazie”