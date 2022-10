Tommaso Zorzi bacia un ragazzo in discoteca. Sembra davvero finita tra il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e il ballerino ex di Amici Tommaso Stanzani. La loro storia è stata sulla bocca di tutti per oltre un anno, ma negli ultimi tempi si è parlato sempre più insistentemente di crisi e addirittura rottura. Già in estate era uscita fuori la voce di un tradimento da parte dell’ex gieffino nei confronti del compagno.

Tommaso Zorzi aveva voluto rispondere: “Quando mi chiedono cos’è la cosa che più ho imparato da questo lavoro io rispondo la pazienza. Non mi vedrete mai rispondere pubblicamente ad un attacco perché non mi interessa”. Zorzi e Stanzani hanno iniziato la loro relazione nel maggio del 2021. Tommy ha rivelato come ha conosciuto il ballerino al GF Vip Party: “L’ho visto per la prima volta nell’ufficio di Maria (De Filippi, ndr)”.

Tommaso Zorzi beccato a baciare un altro in discoteca

Da alcuni giorni rimbalza la notizia della fine della storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. E adesso arriva una segnalazione che sa tanto di conferma. L’influencer è stato beccato mentre baciava un ragazzo in un noto locale di Milano. Il video è stato diffuso sui social e naturalmente in molti hanno reagito affermando che ormai sulla fine della loro relazione non ci siano più dubbi.

Chissà se a questo punto i due usciranno allo scoperto e faranno sapere qualcosa. Di sicuro poco tempo fa Tommaso Zorzi aveva rivendicato il suo diritto alla privacy: “Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata. Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto”.

“Ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici – le parole di Tommaso Zorzi – c’è chi parla di congettura, quello che comunque ti farà rodere il culo quando leggi dei commenti. A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto, c’è anche l’arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste”.

