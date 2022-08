“Una brutta notizia per lui”. Stefano De Martino, questa non ci voleva: estate rovinata

Per Stefano De Martino è un momento d’oro sia dal punto di vista professionale che da quello che riguarda la sua vita privata. È reduce da una brillante stagione televisiva e ha concluso la fortunata esperienza estiva con il Tim Summer Hits, in coppia alla conduzione con Andrea Delogu. Nel frattempo è scattata di nuovo la passione con l’ex moglie Belen Rodriguez e dopo i primi incontri lo scorso inverno, adesso sono definitivamente usciti allo scoperto e nuovamente stanno facendo sognare i fan.

Con Santiago e Luna Mari, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, la coppia di ex coniugi, tornata insieme negli ultimi mesi, ha ufficializzato un clima di famiglia ormai dato per scontato. Tavolate con la famiglia Rodriguez al completo e foto al tramonto, in cui la complicità appare palpabile. Sempre ad Albarella, si erano rifugiati la scorsa Pasqua, quando il loro ritorno di fiamma era solo nell’aria.





Un periodo quasi perfetto per Stefano De Martino: il “quasi” riguarda la sua positività al Covid 19. Nelle ultime ore si è sottoposto a un tampone poco prima del suo dj set al Twiga di Forte dei Marmi. A renderlo noto, gli organizzatori del premio The Alessandro Nomellini awards. La performance del conduttore di Stasera tutto è possibile era in programma da giorni e avrebbe chiuso la serata dopo la cerimonia di premiazione condotta da Simona Izzo.

Qualche settimana fa anche Belen Rodriguez è risultata positiva al Covid 19. Per certo periodo di tempo la showgirl argentina non pubblicava nulla sui social, poi è stata lei stessa a fornire la spiegazione. Anche lei è risultata positiva ad un tampone “Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita. Però sono sana e salva, ma è stato pesante. Devo dire che me lo sono preso proprio brutto. Per questo sono sparita da Instagram per qualche giorno, niente di tutte quelle cavolate che hanno scritto come al solito”. Ma ora che è risultata negativa al tampone, è ritornata alla vita di prima e può tirare sicuramente un bel sospiro di sollievo.

In quell’occasione alcuni hanno ipotizzato anche una possibile crisi fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nulla di tutto questo: i due sono innamoratissimi e si godono le vacanze e la loro famiglia allargata. Inoltre starebbero pensando a una grande festa dal valore profondamente spirituale, che sia importante per la loro relazione ma anche per il figlio Santiago, che oggi ha nove anni, e per parenti e amici. L’evento sarebbe imminente e avrebbe come teatro Napoli.

