“Cose pesanti, è stato molto brutto”. Belen Rodriguez, perché era sparita: i fan avevano sospetti

Belen Rodriguez, perché è sparita dai social. Adesso finalmente è stata fatta chiarezza e in maniera definitiva proprio dalla showgirl argentina, che è apparsa anche molto infastidita da ciò che è successo nei giorni scorsi. Non postava infatti immagini di sé dal 29 giugno scorso e subito erano emersi dei retroscena, che stavano facendo preoccupare i fan. Retroscena che sono stati categoricamente smentiti dalla donna, che invece ha rivelato di aver avuto un problema decisamente più grande.

Belen Rodriguez, perché è sparita dai social. Ora lo sappiamo con certezza, quindi non ha niente a che fare con Stefano De Martino ed Antonino Spinalbese. Con il primo le cose vanno alla grande, visto che lei è apparsa in un’Instagram story del ballerino e conduttore, mentre col secondo pare che ci siano stati degli attriti per la sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip 7, ma questo non è stato il motivo per il quale lei aveva deciso di non essere presente sui social network in questo periodo.





Belen Rodriguez, perché è sparita dai social: “Colpa del Covid”

Belen Rodriguez, perché è sparita dai social. Ecco dunque che nelle ultime ore l’amatissima conduttrice e modella sudamericana è apparsa su Instagram e, attraverso alcune stories, ha svelato di aver avuto problemi di salute. E non di poco conto, tenuto conto che l’hanno costretta a rimanere distaccata dal mondo virtuale e non solo. I follower si erano preoccupati moltissimo ed effettivamente c’era qualcosa di serio dietro. Anche se adesso la situazione è fortunatamente rientrata.

Belen Rodriguez era scomparsa dalla circolazione perché colpita dal coronavirus. Questo il suo commento: “Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita. Però sono sana e salva, ma è stato pesante. Devo dire che me lo sono preso proprio brutto. Per questo sono sparita da Instagram per qualche giorno, niente di tutte quelle cavolate che hanno scritto come al solito”. Ma ora che è risultata negativa al tampone, è ritornata alla vita di prima e può tirare sicuramente un bel sospiro di sollievo.

Tutte le voci negative messe in giro sul conto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono state smentite categoricamente dal ballerino. Infatti, in una storia Instagram postata nelle scorse ore, lui ha mostrato a tutti una foto della sua amata in primo piano con l’acqua alle sue spalle e un paesaggio meraviglioso. E queste ultime parole di Belen hanno chiuso il cerchio.

