Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? Una foto chiarisce ogni dubbio sul loro rapporto. In tanti si sono chiesti negli ultimi giorni se la relazione sentimentale stia procedendo normalmente o se ci siano già altri problemi. Anzi, proprio nei giorni scorsi la possibilità che i due si stessero allontanando era diventata altamente probabile, infatti in molti avevano notato la sparizione dai social della showgirl e conduttrice argentina e poche attività anche da parte del conduttore e ballerino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi, la foto dà una certezza alla questione e chiude forse per ora la vicenda. Si è anche vociferato di situazioni non belle con l’ex Antonino Spinalbese. Ad aver peggiorato i loro rapporti sarebbe stata l’ipotesi sempre più forte della partecipazione di lui al Grande Fratello Vip 7. Infatti, Alfonso Signorini lo avrebbe selezionato come nuovo concorrente e la sudamericana non ne sarebbe felice perché teme che il suo nome possa essere sulla bocca di tutti, quando entrerà nella Casa più spiata d’Italia.





Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? La foto inequivocabile

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? La foto è emblematica e mette fine a tutte le indiscrezioni. A rendere più chiara la situazione è stato proprio lui, che ha deciso di mostrare qualcosa di molto specifico. Come sapete, i due sono stati paparazzati insieme in diverse circostanze, ma hanno sempre preferito mantenere il profilo basso non pubblicando immagini di coppia. Anche se non hanno mai smentito il fatto che ci stessero riprovando. Ora, il gesto di lui cambia proprio ogni cosa.

Tutte le voci negative messe in giro sul conto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono state smentite categoricamente dal ballerino. Infatti, in una storia Instagram postata nelle scorse ore, lui ha mostrato a tutti una foto della sua amata in primo piano con l’acqua alle sue spalle e un paesaggio meraviglioso. Quindi, i due continuano a stare insieme e la fine della relazione non appare affatto dietro l’angolo. E i fan hanno potuto tirare un bel sospiro di sollievo.

Parlando dell’addio ad Antonino Spinalbese, lui aveva spiegato: “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni. Avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia, mentre lei diceva che si potevano avere entrambe le cose, la famiglia e una propria vita”.

