Belen Rodriguez, cosa succede con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. In queste ore si sta provando a fare chiarezza sulla showgirl argentina, la cui assenza prolungata dai social sta facendo discutere parecchio. Non è possibile vedere alcuna Instagram story recente e l’ultima foto pubblicata sul noto social network risale al 29 giugno scorso. Poi rigoroso silenzio e preoccupazioni che aumentano tra i fan, che ora hanno voglia di sapere tutta la verità il prima possibile.

Belen Rodriguez, cosa succede con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese? A rispondere a questa domanda ci ha provato il sito Gossip e Tv, che ha fornito alcune ipotesi riguardanti la sua mancata presenza social. Ovviamente si tratta appunto di teorie, visto che manca la conferma ufficiale della diretta interessata e degli altri protagonisti di questa vicenda, ma sta di fatto che potrebbe davvero essere andata così. Andiamo a vedere insieme perché potrebbe aver abbandonato momentaneamente il mondo virtuale.





Belen Rodriguez, cosa succede con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese potrebbe aver trovato una risposta, almeno stando a Gossip e Tv. Partendo dal papà di Luna Marì, ad aver peggiorato i loro rapporti sarebbe stata l’ipotesi sempre più forte della partecipazione di lui al Grande Fratello Vip 7. Infatti, Alfonso Signorini lo avrebbe selezionato come nuovo concorrente e la sudamericana non ne sarebbe felice perché teme che il suo nome possa essere sulla bocca di tutti, quando entrerà nella Casa più spiata d’Italia.

Dunque, avrebbe deciso di sospendere le sue attività social per rilassarsi. Ma la sua assenza da Instagram potrebbe essere legata pure a Stefano De Martino, nonostante i due siano tornati insieme. Pareva tutto rose e fiori, ma alcune fonti vicine alla coppia avrebbero fatto sapere che Stefano a causa di impegni lavorativi e di alcuni viaggi strettamente personali non è sempre al fianco di Belen. E quest’ultima pretenderebbe maggiore vicinanza dal conduttore. Quindi, ci sarebbe già qualche attrito.

Quindi, per colpa anche di questa situazione non completamente perfetta con Stefano, potrebbe aver lasciato per ora i social. Si resta in attesa di qualche sua attività o risposta a queste voci, che stanno diventando sempre più frequenti. La sua mancata presenza preoccupa non poco, visto che siamo in estate e lei ha sempre utilizzato con costanza il suo profilo.

