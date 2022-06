Belen Rodriguez e Stefano De Martino, altro capitolo dell’infinita vicenda legata ai due. Dopo essersi lasciati, lei si è legata ad Antonino Spinalbese, con il quale ha anche concepito la sua seconda figlia Luna Marì. Poi le loro strade si sono separate e si è piano piano riavvicinata al ballerino e conduttore televisivo. E proprio lui si è reso protagonista di un gesto nelle ultime ore, che ha scatenato tutti. Un’ulteriore prova dell’amore che ormai è ritornato presumibilmente in maniera definitiva.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, c’è una foto a confermare l’amore ritrovato. Intanto, però, pare che Belen non abbia preso bene la notizia della partecipazione di Antonino al GF Vip e sarebbe pronta alla diffida nel caso in cui lei o loro figlia venissero nominate. “Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”, avrebbe detto, secondo Rosica, Belen Rodriguez. Sarebbe in atto quindi una vera e propria guerra con il suo ex compagno, anche se non si hanno ancora certezze.





Belen Rodriguez e Stefano De Martino, spunta la fede al dito al conduttore

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ormai i dubbi sono stati spazzati via totalmente. Non ci sono più remore e quindi i due, nonostante non pubblichino online foto di coppia, hanno fatto capire a tutti di essere ritornare a comporre una coppia. E l’ultima notizia rilanciata dall’influencer Deianira Marzano ha fatto sorridere tutti i seguaci della modella sudamericana e del presentatore originario di Torre Annunziata, che non ha più intenzione di nascondere qualcosa di importante.

Deianira Marzano ha postato una foto, che ritrae Stefano De Martino mentre suona al piano, e lui ha scritto: “Sì, sono su TikTok”. Oltre ad annunciare questa personale novità, l’esperta di gossip ha subito notato un dettaglio di non poco conto: “Stefano con la fede”. Quindi, ha deciso di rimettersela al dito, a testimonianza del fatto che con Belen sono tornati i bei tempi. I due si godranno dunque un’estate insieme, nella speranza che non si possano lasciare praticamente mai più.

Belen Rodriguez ha intanto presentato la signora Lulù nei giorni scorsi per la prima volta in assoluto. Lei è la tata di Santiago e di Luna Marì e nel video la showgirl ha detto: “Lei è Lulù, che mi accompagna da 12 anni all’incirca nella vita. Continua a chiamarmi Miss Belen contro il mio volere, ma per lei è una forma di rispetto. Grazie per la cura che ti prendi di me e dei miei figli”. Un bellissimo gesto il suo.

“E vai, finalmente”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è successo. E ora tutto cambia