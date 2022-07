“Amore tormentato”. Stefano De Martino spegne le speranze dei fan su Belen Rodriguez

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, è il conduttore a rompere il silenzio sulle presunte nozze bis. La coppia è tornata insieme dopo un periodo di allontanamento e con ogni probabilità più forte e unita di prima. E diciamolo, erano tanti i fan a desiderarlo. Ma la coppia ha davvero intenzione di sigillare nuovamente la promessa di amore eterno? Tante le voci a riguardo che spingono Stefano a chiarire la questione.

Stefano De Martino, le nozze con Belen. Qual è la verità? Il ballerino e conduttore non può che intervenire a riguardo dopo un anno e mezzo di allontanamento che ha decisamente sollevato non poco clamore mediatico sulle rispettive vicende sentimentali dei genitori di Santiago.





Stefano De Martino, le nozze con Belen Rodriguez. Il conduttore smentisce tutto

Alla luce dell’allontanamento, la coppia avrebbe un anno e mezzo fa avviato le pratiche di divorzio che di base andrebbero ad annullare il matrimonio. Ma oggi? Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbero davvero intenzionati ad andare incontro alle nozze? Risponde il conduttore per mettere in chiaro le cose, probabilmente, una volta per tutte. (Stefano De Martino e Belen Rodriguez, le voci sulla crisi di coppia. Parla lui).

“Tutti hanno un amore tormentato, c’è un transfer emotivo nei nostri confronti”, sono le parole di Stefano De Martino che pare abbia smentito le presunte voci su un matrimonio con Belen, madre del figlio Satiago con cui avrebbe comunque dimostrato di superare ogni tipo di ostacolo.

E sempre di recente la coppia avrebbe anche trascorso momenti di relax in vacanza. Le immagini di Stefano De Martino e Belen metterebbero in chiaro una serenità e complicità ritrovate che molti fan sperano non vengano più messe in discussione. E chissà se saranno proprio loro i testimoni di un ipotetico matrimonio tra Cecilia e Ignazio.

