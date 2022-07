Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vacanza all’insegna dell’amore. La coppia di nuovo unita, ogg più di prima. Per diverse ore però i fan non hanno avuto più loro notizie, un dettaglio che ha fatto diffondere non pochi sospetti. La verità sembra essere un’altra e lo confermerebbero le immagini.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in vacanza. Prima l’assenza della modella e conduttrice argentina dai social, poi nessuna notizia neanche sul profilo social di lui. I fan hanno cominciato a dubitare che potesse trattarsi di un’altra crisi.





Belen Rodriguez in vacanza con Stefano De Martino. La conferma

La verità fortunatamente sembra essere un’altra e anche delle più belle. Infatti è bastato attendere qualche ora per vedere le immagini di coppia in diretta dalla vacanza. I fan tornano a dormire sogni più sereni nel vedere che la relazione sta procedendo alla grande e all’insegna della complicità. (Belen Rodriguez, la strana voce su Stefano De Martino).

Nelle Instagram Stories di Deianira Marzano sono state condivise le foto della coppia a Ponza. Sul profilo di Stefano De Martino ecco comparire una foto che lo ritrae con la maschera in pieno stile vacanzier e nel riflesso il dettaglio del tramonto da godersi in compagnia di Belen Rodriguez.

E la maschera è la stessa indossata da Belen. La coppia inoltre sembra essersi concessa anche a qualche foto con i fan, a riprova del fatto che non siano vip intenti a non curare il rapporto con chi nutre nei loro riguardi tanto affetto.

