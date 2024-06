Amici di Maria De Filippi è finito già da qualche settimana. Anche l’ultima è stata un’edizione di grande successo dal punto di vista degli ascolti e, ovviamente, i riflettori sono ora puntati sui protagonisti. Sui loro programmi, progetti futuri in tv, tour e perché no anche sulle loro vite private. Il pubblico di Canale 5 è sempre curioso, specie poi se le storie d’amore nascono in casetta.

Procede per esempio a gonfie vele la relazione tra Petit e Marisol, entrambi finalisti di Amici 23, mentre nonostante il tifo del pubblico, Holden e Sarah Toscano sono rimasti solo buoni amici. Ma i gossip dell’estate proseguono perché molti hanno il sentore che Isobel Kinnear, ex protagonista e oggi professionista, sia legata al ballerino bresciano Alessio Gaudino di Amici 15. Sono stati intercettati a Desenzano sul Garda: nelle immagini si abbracciano e si accarezzano la testa. E alla fine scatta anche il bacio.

Amici, ritorno di fiamma tra i due ex?

Una parte del pubblico sostiene che si sia trattato di un bacio sulle guance, insomma solo uno scambio di tenerezze tra amici, altri invece sono sicuri che sia il bacio di due innamorati. La verità? Ancora non è uscita ma nel frattempo arriva la voce di un possibile ritorno di fiamma tra altri due ex allievi.

Sono Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni. Lei, 20enne genovese ha partecipato alla 22esima edizione del talent show di Canale 5, quella che ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola, con il quale Maddalena ha avuto una frequentazione durante il periodo trascorso ad Amici. Poi le voci di una presunta relazione con Nicholas Borgogna, che al tempo non era ancora entrato ad Amici 23.

UN RITORNO DI FIAMMA ?????? pic.twitter.com/CTeOD3uyuj — camicat (@23camelie) June 16, 2024

A lanciare il rumor su questa presunta coppia fu l’influencer Deianira Marzano, che a maggio dello scorso anno sostenne ci fosse del tenero. I due non hanno mai ufficializzato la loro frequentazione ma nelle ultime ore i due sono stati ribeccati insieme.Maddalena e Nicholas hanno partecipato alla sfilata di Moschino, come mostra ancora l’esperta di gossip, e tuti a sognare il ritorno di fiamma.