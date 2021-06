Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna Rapaccioni festeggiano 25 anni di matrimonio. Si sono sposati nel 1995 e la loro unione è fortissima. Lo testimonia la famiglia unita che hanno creato: sono genitori di Viktorija che ha 24 anni, occhi verdi e lunghi capelli castani ed è la primogenita dell’allenatore e di sua moglie Arianna. Ha quattro fratelli: Virginia, Miroslav, Dushan, Nicholas

Dopo aver avuto problemi di salute, Sinisa Mihajlovic – allenatore del Bologna – ha spiegato di aver trovato la forza per la sua guarigione proprio nell’amore della moglie e dei suoi 5 figli. L’uomo forte e tutto d’un pezzo, quello che in campo non levava mai la gamba e da allenatore non le manda a dire, si è ancora una volta aperto al prossimo: “Questa malattia mi ha migliorato molto. Ora riesco anche a piangere – ha detto a Porta a Porta – prima ero un uomo troppo duro, un divisivo. Ma dopo la scoperta del cancro ho unito tutti le persone a me più care perché lottassero con me. Sono anche più paziente, riflessivo ed emotivo, mi emoziono molto più facilmente…”.

Adesso la grande paura è passata. Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni hanno voluto festeggiare in grande le nozze d’argento. E lo hanno fatto risposandosi, ripetendo nuovamente il fatidico sì con una romantica cerimonia a Porto Cervo, alla quale erano invitati amici e parenti. A testimoniare il momento dello scambio delle fedi, è Viktorija, una dei cinque figli nonché primogenita della coppia. Arianna su Instagram manifesta il suo amore per Sinisa, pubblicando uno scatto delle loro prime nozze: “Ne abbiamo fatta di strada in questi 25 anni ….le gioie di oggi i ricordi di ieri e le speranze di domani”.





Arianna Rapaccioni è stata una donna del mondo dello spettacolo negli anni ’90 quando è apparsa in tv come soubrette di Luna Park, ad esempio, con Fabrizio Frizzi, o in Quelli che il calcio. Nel periodo più florido della sua carriera lavorativa ha conosciuto Sinisa, quando lui giocava nella Sampdoria, e da quel momento Arianna ha preferito dedicarsi a tempo pieno alla sua famiglia e alla sua vita da mamma, mettendo da parte il lavoro in tv. “Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera, ho lasciato Luna Park a metà anno, nel 95 l’ho conosciuto, nel 96 ci siamo sposati. Ma ci siamo innamorati subito, ci siamo guardati e non ci siamo staccati più”, ha raccontato lo scorso anno a Domenica In.

Sinisa Mihajlovic è anche padre di Marko, il suo primogenito, nato da una relazione fugace con una donna appena arrivato a Roma, acquistato dai giallorossi, nel 1992. Il ragazzo non compare negli scatti postati su Instagram. Lo scorso anno a proposito di lui, che oggi dovrebbe avere 27 anni, a La Gazzetta dello Sport il 52enne aveva detto: “Marko è mio figlio, l’ho riconosciuto, mantenuto, ma non l’ho cresciuto io. Non lo sento da un anno. Gli avevo chiesto di prendersi più responsabilità, non ne è stato capace. Mi ha chiamato, non ho risposto. Lo chiamerò io quando sarò pronto. Se qualcuno mi delude, mi serve tempo”.