Nel celebre programma televisivo Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, si è recentemente sviluppata una vicenda che ha catturato l’attenzione del pubblico, coinvolgendo Thanat Pagliani, noto come “l’analista del Dottore”, e Valentina Brighindi, pacchista rappresentante del Lazio. Thanat, presenza fissa tra il pubblico, ha espresso più volte il suo interesse per Valentina, dedicandole poesie e attenzioni durante le puntate. In particolare, durante la puntata del 10 gennaio 2025, Valentina è stata la concorrente principale e, fin dall’inizio, ha voluto chiarire la sua situazione sentimentale, affermando: “Mi dispiace dover dare subito una doccia fredda a Thanat dopo i versi che mi ha dedicato. Però sono fidanzata…”.

Questa rivelazione ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e sui social media. Nonostante la delusione, Thanat ha mantenuto un atteggiamento rispettoso e sportivo. Tuttavia, la situazione ha preso una piega spiacevole quando alcuni utenti sui social hanno iniziato a criticare aspramente il suo aspetto fisico, sostenendo che non fosse “all’altezza” di Valentina.





Thanat deluso da Valentina Brighindi: “Cosa mi ha fatto fuori”

Thanat ha risposto a queste critiche con classe, sottolineando l’importanza della bellezza interiore e affermando: “La bellezza interiore è ciò che conta”. Eppure in queste ultime ore il ragazzo ha raccontato qualcosa che non gli è proprio piaciuto, riguardo la concorrente del Lazio. “Neanche mi ha ricambiato il follow o mi ha scritto per un semplice saluto. Capisco che era già impegnata, ma almeno poteva nascere un’amicizia con tutte le poesie che le ho dedicato”.

E ancora: “So che è diventata una tik toker per non parlare che ha un sacco di follower su Instagram come un’influencer. Buon per lei”. Ma nel suo cuore non c’era solo lei: “Oltre a Valentina, mi piaceva Melissa del Veneto oppure Giada del Friuli Venezia Giulia. Di quelle attuali, non dico chi mi piace perché alcune mi seguono e mi imbarazzerebbe che vedessero la mia risposta. Irene della Valle d’Aosta, molto carina e ha l’aria di essere simpatica”.

Poi Thanat Pagliani ha fatto sapere di aver frequentato per un po’ una donna che ha conosciuto tra il pubblico di Affari Tuoi: “Mi ha spezzato il cuore quando mi ha risposto dopo cinque giorni al mio messaggio. Avevamo molti interessi in comune, ora non sono legato sentimentalmente a nessuno ma se qualcuno vuole farsi avanti faccia pure. L’importante è che ami il cinema e Harry Potter”.

