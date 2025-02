Per anni e anni Ana Laura Ribas è stata una delle protagoniste della televisione. Dopo il suo esordio a Ok il prezzo è giusto, ha raggiunto una grande popolarità con programmi come Paperissima e Striscia la Notizia, costruendo passo dopo passo una carriera importante nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato anche al film Vita Smeralda nel 2006 e due anni prima all’Isola dei Famosi.

Dopo anni di successi, però, Ana Laura Ribas ha deciso di cambiare vita e ritirarsi dal mondo della tv. Dopo ben 10 anni di lontananza si racconterà a tutto tondo nel salotto di Silvia Toffanin, come svelato anche dai canali social di Verissimo ma in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, aveva già spiegato la motivazione dietro il suo ritiro dal piccolo schermo.

Leggi anche: “Io e Francesca? Ve lo dico”. Valentino Rossi, l’annuncio sulla compagna





Ana Laura Ribas oggi, cosa fa e chi è il compagno

Dopo tanto tempo in televisione, Ana Laura Ribas ha deciso di cambiare strada. Ha rifiutato diverse proposte di lavoro da parte di Rai, Mediaset e Sky, spiegando di non sentirsi più a suo agio nel mondo dello spettacolo: “I ruoli erano stati definiti: in dieci fanno i conduttori, tutti gli altri gli opinionisti. Ogni volta che tornavo a casa da un’ospitata ero tra il depresso e il triste. Un giorno, cinque o sei anni fa, ho detto: ‘Basta, ho dato'”.

Ha anche avuto problemi di salute. Nel 2010 ha scoperto di avere un tumore all’utero. La diagnosi è stata un duro colpo, ma ha affrontato la malattia con grande determinazione. “Perderò l’utero, sarò una donna diversa, a 43 anni dovrò inventarmi una femminilità nuova” raccontava in un’intervista. Ma cosa fa oggi? Ha aperto un’agenzia di comunicazione che collabora con marchi del lusso e brand stranieri.

E a darle la spinta per questa nuova avventura sono stati il suo compagno Marco Uzzo e un amico comune, proprietario di un’agenzia di comunicazione. “Hai molti contatti, perché non li sfrutti?”, le hanno suggerito. Da quel momento, Ana Laura Ribas si è dedicata completamente alla sua attività imprenditoriale. Il compagno, ormai storico, è un editore nel campo della moda ed è più giovane di lei di 17 anni.