Valentino Rossi, una leggenda del motociclismo, oggi è soprattutto un padre affettuoso e un compagno premuroso. Il suo amore per la velocità, però, non è mai venuto meno. Dopo aver detto addio alle due ruote, il Dottore ha trovato un nuovo modo per tenere viva la passione: le corse automobilistiche, una sfida decisamente meno rischiosa rispetto alle competizioni su moto. Tra i tanti momenti vissuti in carriera, ce n’è uno che lo ha segnato profondamente e che ha contribuito a prendere la decisione di ritirarsi. Il ricordo dell’Austria 2020 è ancora nitido: “La moto di Morbidelli che vola, passa sopra il mio casco come un enorme proiettile impazzito”.

>> “Addio campione”. Sport italiano sotto choc, morto a 17 anni dopo un malore: ha lottato fino alla fine

E ancora: “È stato il momento più pericoloso della mia carriera. Un incidente che ha accelerato la decisione di smettere con le moto perché era fuori dal mio controllo”, ha confessato al Corriere della Sera. La consapevolezza della fragilità e dell’imprevedibilità di certi eventi ha cambiato il suo modo di vedere le cose. “La mattina mi sveglio, mi accorgo di essere tutto di un pezzo, sano e salvo, e sono contento. Il merito va alla fortuna, ma anche all’attenzione che metti per preservare il tuo corpo, per ragionare. Ricordo un sacco di attimi precisi, un sorpasso preparato e riuscito, l’intenzione di una mossa senza sapere se ne verrai fuori, l’istante che innesca un incidente”, ha spiegato, sottolineando come la sua esperienza in pista sia stata fatta di momenti adrenalinici ma anche di riflessione e calcolo dei rischi.





Valentino Rossi: “Devo fare un annuncio su Francesca”

Se un tempo il suo mondo girava attorno ai circuiti, oggi il suo punto di riferimento è la famiglia. Al centro della sua vita c’è Francesca Novello, la donna che gli ha regalato la gioia di diventare padre. Per il momento il matrimonio non è una priorità, anche se non è escluso. “Fare dei bambini, per una coppia, è un passo più importante del matrimonio. Però, al punto in cui siamo, ci può stare anche sposarci. Al matrimonio di un amico, i figli già grandicelli hanno portato gli anelli all’altare. Bellissimo. Così mi piacerebbe. Lo dico per prendere tempo: ora che Gabriella possa fare una cosa del genere passa un bel po’”, ha raccontato scherzosamente.

Rossi ha poi ripensato a un capitolo delicato della sua vita, quello legato alle vicende fiscali di qualche anno fa. Un periodo difficile, ma che alla fine gli ha dato una nuova prospettiva. “Tra il 2007 e il 2008 la mia vita è cambiata, ho capito cosa desideravo veramente: stare qui, nei miei posti, con la mia gente. Il problema con il Fisco mi ha permesso di comprendere che ero pronto per essere me stesso. Fu un disastro ma anche una fortuna. Dunque, penso si possa continuare a condividere progetti e sogni. Lavorare divertendosi è un vero privilegio”, ha detto con sincerità.

Ora, oltre alle corse, Valentino affronta una sfida completamente diversa: quella di essere padre. E, come in ogni nuova avventura, ci sono lezioni da imparare. “All’inizio è semplice perché i neonati, a parte non dormire la notte, non è che pretendano chissà che. Tocca fare il rodaggio. Avevo cucinato gli spaghetti per Giulietta, li avevo lasciati così, lunghi. È arrivata Francesca: ma no, li devi tagliare, altrimenti come fa?”, ha raccontato sorridendo. Dalle curve pericolose in pista alle piccole sfide quotidiane della vita familiare, Valentino Rossi continua a vivere ogni giorno con la stessa passione e determinazione. Se la velocità è ancora una costante della sua vita, oggi è l’amore per la sua famiglia a dargli la spinta più grande.

>> Choc nel calcio di Serie A, arrestato per traffico internazionale di droga l’ex romanista Nainggolan