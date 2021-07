Poche settimane fa l’annuncio della seconda gravidanza e ora la coppia nata a Uomini e Donne svela nome e sesso del bebè. Sono al settimo cielo dopo aver superato brillantemente la crisi che li ha colpiti qualche mese fa e naturalmente non è sfuggita agli esperti del gossip.

Addirittura si erano rincorse voci di una rottura e invece alla fine si sono solo presi una piccola pausa per riflettere sul loro futuro tanto che poco dopo non solo le cose si sono aggiustate ma sono tornati più forti di prime e hanno anche concepito il secondo figlio. Dodo, il primogenito di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, diventerà presto un fratello maggiore. La ex tronista di UeD ha aspettato un po’ prima di dare la lieta notizia ai fan.

Rosa Perrotta incinta svela sesso e nome del secondo figlio

“Permettetemi solo di dire che credo sia sacrosanto diritto di ogni donna comunicare quando vuole una notizia così importante – la premessa di Rosa Perrotta nell’annuncio social – E lo si fa quando si ci sente sereni e pronti. E solo la diretta interessata può sapere quando arriva quel momento. E credetemi non perché si voglia nascondere come stupidamente leggo, ma mamme e donne sanno quanto siano delicati i primi mesi di gravidanza, quanto si ci senta responsabili, in tensione e piene di paure”.





“Venendo alle cose belle, anzi bellissime, ora sono pronta per dirvi che ebbene si, aspettiamo un altro figlio! Ethan sarà ‘il maggiore’, e la cosa mi fa troppo sorridere”, ha concluso. Perché il primogenito in realtà si chiama Domenico Ethan. Ed è stato proprio lui a mostrare a tutti il nome del fratellino stampato sulla maglietta durante il piccolo party organizzato per scoprire il sesso.

Sì, sarà un altro fiocco celeste alla porta di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: “It’s a boy! Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti… Le quote rosa restano in minoranza in famiglia. Arriverà un fratellino per Domenico Ethan. E noi siamo super felici. Ti aspettiamo Mario Achille”, ha fatto sapere lei su Instagram. E il compagno, a ruota: “It’s a ……… boy Mario Achille Tartaglione”.