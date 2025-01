Caos totale su Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Infatti, saremmo arrivati ad un punto decisivo per la coppia, che si è resa protagonista di qualcosa che fa tremare i fan. In particolare è stata la ballerina a sorprendere tutti con un gesto clamoroso che lascerebbe poco spazio all’immaginazione. E in rete si sta parlando moltissimo dei due personaggi famosi.

Infatti, Raimondo Todaro e Francesca Tocca potrebbero essere giunti ad una conclusione definitiva e che stavolta non li farebbe ritornare indietro. Non è la prima volta che si parla di entrambi con una certa insistenza, ma stavolta le prove sarebbero ancora più lampanti e inaspettate.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, presa una decisione

Vedendo attentamente il profilo di Francesca Tocca, si è notato qualcosa di molto significativo. Infatti, la ballerina ha praticamente eliminato tutte le sue foto in compagnia del marito Raimondo Todaro. Ricordiamo che i due sono sposati dal 2014 e hanno avuto una figlia, che si chiama Jasmine. Nel 2020 erano già entrati in crisi, ma poi avevano fatto pace.

Todaro e Toccca continuerebbero a seguirsi su Instagram, ma a quanto sembra pure Raimondo avrebbe eliminato tutte le foto con la moglie. Poi la ballerina ha anche fatto qualcosa in più, visto che ha postato un messaggio misterioso, che però per gli utenti sarebbe indirizzato proprio a lui. Ormai il web è però certo che ci sia stata una rottura. E c’è chi ha scritto: “Ragazzi, perché state facendo questo?”, “Ma quindi si sono lasciati”.

Nella Instagram story la Tocca ha scritto: “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere. Inutile“. E questo fa immaginare che la separazione da Todaro sia cosa fatta.