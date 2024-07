Guenda Goria, dopo il Sì a Mirko Gancitano fra poco sarà mamma. Nonostante si parli da giorni del matrimonio i Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è ancora fresco quello della figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, celebrato in Sicilia un mese e mezzo fa, precisamente lo scorso 16 maggio.

Le nozze, annunciate più volte anche in tv oltre che sui social, sono state celebrate nella terra di origine del conduttore, “nella Cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, perché proprio quel giorno di tre anni fa ci siamo incontrati per la prima volta, tra la magia e il caldo di Sharm el-Sheikh“.

Guenda Goria, la confessione a poco dal parto

E se Guenda Goria, splendida in bianco, era già ‘incintissima’ al suo matrimonio ora la gravidanza è arrivata agli sgoccioli. Lei non vede l’ora di tenere tra le braccia il suo bambino, che già sappiamo che sarà un maschietto e si chiamerà Noah.

Mancano circa 4 settimane al parto e il pancione è diventato enorme ormai. Non nega che un po’ le pesa ma in fondo manca poco: il bebè dovrebbe nascere tra fine luglio e inizio agosto. Cosa sta succedendo in questo ultimo periodo? “Non riesco più a dormire, mangiare, camminare e respirare”, confida la 35enne tra le Storie Instagram.

“Incontinenza, sciatica, insonnia, affanno, gonfiore e prurito fanno ormai parte di me”, aggiunge Guenda Goria parlando di questi giorni. Subito dopo, però, rivolgendosi al piccolo che porta in grembo aggiunge: “Ma ti amo ogni giorno di più”. Del resto la gioia di diventare genitore è quella che ha sempre desiderato.