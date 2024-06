Da quando è finito il Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono tornati ufficialmente insieme. Le voci di crisi non mancano e le ultime risalgono a pochi giorni fa, in occasione della festa per il 25esimo compleanno di Letizia Petris. Erano presenti anche altri ex concorrenti ma un video dove la coppia ex Temptation Island sembra discutere animatamente ha messo subito in allarme i fan.

“Durante i festeggiamenti di compleanno di Letizia molti dei presenti hanno notato che tra alcuni concorrenti del GF c’era un po’ di maretta… Alcuni non si sono neanche salutati! Vi confermo che è tutto vero! C’è qualcuno che ha ancora il dente avvelenato”, ha poi scritto Amedeo Venza su Instagram. Eppure, anche dopo questa ennesima segnalazione, tra i “Perletti” sembra procedere tutto a gonfie vele.

Leggi anche: “Non vuole saperne più di me”. Letizia del Grande Fratello è sconvolta, lo ha appena comunicato ai fan





Bufera su Mirko e Perla del GF

Dopo la famosa festa dell’amica Letizia, i due sono tornati a essere inseparabili, mostrandosi spesso insieme sui social. Se sono distanti è solo per lavoro ed è proprio per questa loro nuova attività che si è scatenata una grossa polemica nelle ultime ore. Riguarda le recenti sponsorizzazioni.

Ultimamente Perla era stata più volte criticata per delle sponsorizzazioni ambigue e le ultime, fatte anche dal suo compagno, sono su degli ‘shake’ con cui poter sostituire ben due pasti al giorno. “Questa mattina non abbiamo fatto in tempo a fare colazione, ma fortunatamente con me ho sempre i miei shake. E grazie a loro io riesco a sostituire anche due pasti al giorno”, dice lei in un video. E lui fa lo stesso.

2024: con il beverone vuole sostituire due pasti al giorno pic.twitter.com/wVtqFpIlO0 — ADTOOMUCH💌 (@adtoomuch) June 13, 2024

Mirko sta consigliando di sostituire due pasti al giorno per non perdere gusto e nutrienti? Un attimo che chiedo pic.twitter.com/6qFFz44tix — Valentina Federici (@Vale_Rici) June 13, 2024

Per molti passa così un messaggio sbagliato. Gli esperti sconsigliano di saltare i pasti e considerando che i Perletti sono seguiti soprattutto da giovanissimi andrebbero fermati. “Se penso alle 13enni che si sentiranno di sostituire 2 pasti bevendo, solo perché lo fa Perla e altre”, ha scritto un utente. E ancora: “Ma quando smetteranno di far lavorare questa gente”, “Da segnalare, sono consigli alimentari senza avere una laurea ed è seguita da minorenni che possono riportare gravi danni di salute seguendo consigli non professionali”. Al momento, però, Mirko Brunetti e Perla Vatiero non hanno ancora risposto alle polemiche.