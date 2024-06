Matrimonio a Formentera per una delle coppie più belle. Una cerimonia organizzata dopo anni di fidanzamento e due figli. I due si sono conosciuti quasi sette anni fa, nel 2017. Fino ad allora l’ex calciatore non aveva ceduto a nessuna delle sue giovani e bellissime compagne, invece lei è riuscita a far capitolare il super bomber e a portarlo sull’altare. La coppia ha avuto due figli, Edoardo, nato nell’ottobre del 2021 a Brescia ed Emilia, che il 21 marzo ha compiuto un anno.

Il piccolo era stato festeggiato dalla famiglia con con una foto su Instagram che ritraeva tutti e quattro felici e sorridenti. Al matrimonio sono stati invitati tantissimi ex compagni di squadra dello sposo, tra questi Massimo Ambrosini, Bobo Vieri con la compagna Costanza Caracciolo, Pippo Pancaro e Simone Inzaghi. Una parata di vip, ma anche la famiglia dei due ha partecipato alla bellissima cerimonia.

“Ci sposiamo il 24 giugno”. Lui 50 anni, lei 33: la coppia vip italiana all’altare





Matrimonio Pippo Inzaghi e Angela Robusti, le prime foto su Instagram

“L’obiettivo è giugno, il nostro mese, ma siamo una coppia che fa le cose senza annunciarle. È quattro anni che rimandiamo il matrimonio per dei lieti eventi, la vita ci ha dato due figli, ma potrebbe arrivarne un altro, oppure accadere dell’altro e quindi la data potrebbe essere anticipata o posticipata di qualche giorno. Ci stiamo abituando sempre più a vivere alla giornata”, aveva detto Angela Robusti parlando delle nozze.

Angela Robusti e Filippo Inzaghi hanno deciso di convolare a nozze nella bellissima isola di Formentera. “Se tutto va bene il giorno sarà quello. Dovevamo sposarci due anni fa, poi lei è rimasta incinta. Col tempo ho imparato a programmare di meno e a godermi i giorni”, aveva spiegato al Corriere della Sera Pippo Inzaghi, che martedì ha portato all’altare la sua Angela.

Angela Robusti e Filippo Inzaghi hanno riunito circa 200 invitati a Formentera, bellissima e piccola isola delle Baleari che il 50enne e la 34enne hanno eletto a luogo delle vacanze ed evidentemente del loro cuore. Ma per i due la festa non è finita, perché dopo la cerimonia e festa in Spagna, si sposeranno anche in Italia, precisamente il 24 giugno a Salerno.

Angela Robusti è nata a Udine nel 1990, su Instagram si presenta come anneannetteiris ed è una wedding planner e fondatrice di Loveloveloveyou, marchio specializzato nella realizzazione di gioielli. Dopo la laurea in Architettura ha partecipato a Miss Italia, arrivando in finale nel 2012 e venendo “sconfitta” da Giusy Buscemi. Ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Manuel Vallicella e, successivamente, di Luca Onestini. Ha intrapreso l’attività di wedding planner a partire dal 2018.