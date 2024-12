Una sorta di bufera è scoppiata su Alba Parietti in questi giorni natalizi. Infatti, ha deciso di mostrarsi insieme al suo compagno e ha fatto gli auguri a tutti i suoi fan, ma qualcosa non è andato nel verso giusto e non sono mancate le polemiche. L’immagine nascondeva infatti qualcosa di insolito, stando a quanto scritto da alcuni follower che hanno commentato la stessa.

Alba Parietti ha deciso di fare due cose assieme: festeggiare un momento importante col suo compagno e fare la dedica di Natale ai suoi ammiratori. Ma non è su questo che hanno avuto da ridire alcuni internauti, i quali si sono soffermati sui due protagonisti. E sono state lanciate delle stoccate ad entrambi.

Alba Parietti, critiche per la foto col compagno: il motivo

Nella didascalia che accompagnava la foto di Alba Parietti col compagno lei ha scritto: “Mi piace svegliarmi da 33 mesi con il tuo sorriso, pensare che sono 3 Natali che siamo una coppia, sapere che tra 3 mesi saranno 3 anni che siamo innamorati e che abbiamo imparato ad amare davvero l’altro non solo per i suoi pregi, ma accettando i suoi difetti e contando fino a 3 perché l’amore è passione, tenerezza, condivisione, supportazione e (tanta) sopportazione (da parte di entrambi)”.

Il suo commento è terminato così: “Perché nessuno ..siamo perfetti ognuno ci abbiamo i nostri difetti. Bon mesiversario a noi e buon Natale con il cuore a tutti.

Queste foto sono soprattutto per la nostra Tilde (la mamma di Fabio) adorata che ci guarda con amore”. Ma analizzando l’immagine in tanti hanno attaccato Alba per l’eccessivo utilizzo di filtri nelle foto. E ce n’è uno che è diventato più virale degli altri e che ha tirato in ballo il partner Fabio Adami.

In uo scatto c’è Fabio che guarda la sua amata Alba e un utente ha commentato in modo ironico: “Anche lui sta cercando di capire se è la Parietti“.