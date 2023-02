Noemi Bocchi, la confessione sulla malattia. La compagna di Francesco Totti ha voluto rivelare ai fan attraverso un lungo post una verità del tutto inaspettata che tira in ballo un disturbo di cui soffirebbe da diverso tempo. E il fidanzato, ex marito di Ilary Blasi, non poteva che rispondere pubblicamente con un pensiero di amore e di forte vicinanza.

La malattia di Noemi Bocchi rivelata su Instagram. Nessun se lo sarebbe mai aspettato, eppure sotto il velo delle apparenze, si può nascondere una verità non sempre facile e piacevole: “C’è un tempo per ogni cosa… Uno per parlare e uno per tacere. Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi”, annuncia sul profilo Instagram Noemi Bocchi che ha dunque deciso di spiegare per filo e per segno la sua situazione di salute.

La malattia di Noemi Bocchi e la rivelazione ai fan: “Mi faceva paura…”

“Il più delle volte perché non venivo ascoltata dalle persone a me vicine e restare in silenzio era più facile”, aggiunge Noemi che poi prosegue con queste parole: “Tante volte perché mi sono sentita raccontare in ruoli che non mi appartenevano, ma anche i ruoli “scomodi” fanno parte della vita di ognuno di noi e si accettano per svariati motivi”. E ancora: “Per molto tempo mi son sentita a metà: metà qui e metà altrove. Un altrove che non conoscevo e mi faceva paura“.

A questo punto la cruda verità: “Poi è arrivata una parvenza di benessere in cui ho iniziato a sentirmi bene, finalmente. Come per magia ogni pezzetto sparso qui e là della mia vita stava tornando al proprio posto. Lo sentivo nelle ossa, nelle lacrime e nei miei sorrisi…finalmente lo sentivo. Mi sto riferendo a ciò che è successo nell’ultimo periodo? Forse alcune parole fanno pensare di si e, forse, in parte è anche vero! In realtà mi sto riferendo ad una cosa che riguarda soltanto me e che, poi, ho scoperto riguardare molte donne.

Grazie ai loro racconti pieni di Coraggio ho trovato la forza di raccontarvi cosa inzia ad invalidare le mie giornate“.

Noemi Bocchi ha poi spiegato il percorso che l’ha condotta alla diagnosi: “Dopo i parti ho iniziato a star male e da tutti venivo liquidata con un: Hai partorito, è normale. Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: Soffro di Diastasi Addominale.

Ho scoperto di averla grazie ai gruppi Facebook in cui ci sono donne che con la loro testimonianza danno coraggio ad altre donne. Questa cosa mi ha colpito molto: Donne che si sostengono per superare un malessere non capito nè dalle famiglie, nè dalla società. Un intervento che passa come estetico, ma di estetico ha ben poco”. Un lungo post a cui Francesco Totti ha risposto sottolineando che lui rimarrà sempre al suo fianco.