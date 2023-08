Non c’è pace per Natalia Paragoni, da poco diventata mamma della figlia Ginevra. Ancora una volta è stata bersagliata di critiche, anche se in questa occasione non è stato coinvolto direttamente il suo compagno Andrea Zelletta. Ma proprio la piccola di casa è stata messa in mezzo da alcuni hater, dopo che lei ha avuto un atteggiamento che non è stato gradito. E sono partiti degli attacchi davvero intensi nei confronti dell’ex Uomini e Donne.

Natalia Paragoni, messo da parte lo stress della gravidanza, si sta comunque ancora abituando alla sua nuova vita con la presenza della figlia Ginevra. E queste critiche sicuramente non le hanno fatto benissimo, anche se ufficialmente non c’è stata alcuna presa di posizione della giovane su queste offese. Tra l’altro, alcune di queste ultime non hanno nemmeno fondamento dato che gli odiatori della rete non conoscono un importante particolare. In precedenza, erano stati contestati per nascondere troppo il viso della piccola, nata il 20 luglio.

Natalia Paragoni e la figlia Ginevra, arrivano nuove critiche all’ex UeD

Natalia Paragoni ha preso una decisione personale, che non provoca problemi alla figlia Ginevra, eppure alcune delle critiche fatte hanno detto l’esatto opposto. Lei ha postato alcune immagini su Instagram, mentre era intenta a fare qualcosa di ben specifico, e subito dopo non si è capito più nulla visto che è stata bombardata di attacchi. Nella didascalia aveva semplicemente scritto: “Voglia di mare“, infatti lei e Zelletta si trovano nella terra di origine del giovane, ovvero la Puglia.

La neo mamma si è fatta vedere con la birra Raffo in mano, bevanda tipica della città di Taranto, e quindi ha consumato con grande felicità la bibita alcolica. Da qui la critica: “Non si dovrebbero bere alcolici, mentre si allatta una bambina di appena un mese”, “Che bello vedere una mamma che allatta con la birra in mano…Ma ti ricordi di essere diventata mamma o pensi di essere ancora una 18enne?”. Ma questi utenti hanno dimenticato una cosa, come ricordato invece da Novella 2000: Natalia non allatta Ginevra perché ‘non si attaccava al suo seno’.

Ma non è tutto perché Natalia Paragoni è stata accusata anche di mostrarsi nelle foto senza sorriso, quindi ci sarebbe troppa tristezza da parte sua. E l’hanno invitata ad essere più allegra, dato che ora è mamma. Vedremo se lei o Andrea replicheranno.