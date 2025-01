Tanta paura per la vip italiana, ricoverata in ospedale in seguito ad un peggioramento delle sue condizioni di salute. La giovane, che è incinta al settimo mese, è stata costretta a correre al pronto soccorso per evitare anche problemi alla nascitura. La diretta interessata ha deciso di pubblicare un’Instagram story, nella quale ha spiegato perfettamente cosa le è successo.

La preoccupazione è stata immediata per la vip italiana e il suo compagno famoso. La corsa in ospedale è stata inevitabile dopo aver accusato questi problemi di salute. Rientrata da poco da Dubai, dopo le feste natalizie, lei ha avuto questa problematica e ha scritto mentre si trova ricoverata in una struttura sanitaria di Milano: “La gravidanza è un momento delicato e possono succedere tantissime cose, nonostante io sia sempre stata attenta a tutto ci sono cose che succedono inevitabilmente”.

La vip italiana in ospedale per una grave intossicazione

La vip italiana in ospedale ha poi precisato il motivo di questo problema di salute: “Io, nonostante questo e tutte le mie immunità alimentari, sono stata colpita da un batterio tossico che si trova ovunque e in maniera molto forte. Ci sarà sicuramente gente che gioirà sul fatto che io stia male… in questo mondo ormai privo di compassione e pieno di invidia”.

Ad aver accusato il malore e ad essere poi stata ricoverata in ospedale è stata Zoe Cristofoli, influencer e modella, compagna del calciatore del Milan Theo Hernandez. Infine, la 29enne ha aggiunto nel suo messaggio Instagram: “Ci sono ancora ragazze che non hanno fatto la toxo ecc., che condividono cattivi messaggi sui social, mangiando di tutto quando non è possibile perché mettete a rischio voi e il vostro bambino. Io ho sempre evitato cose alimentari e tutti i vizi fumo/alcol. Spero vi possiate informare di più e a chi condivide smetta di fare falsa informazione solo perché a loro è ‘andata bene'”.

Zoe Cristofoli, classe 1996 nativa di Verona, sta da alcuni anni con Hernandez e nel 2022 è diventata mamma per la prima volta con la nascita del figlio Theo Junior. Adesso aspettano invece una femminuccia.