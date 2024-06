È un momento di gioia assoluta per Alessia Marcuzzi. In attesa di rivederla in onda, la conduttrice televisiva ha voluto condividere poco fa con i suoi follower una notizia grandiosa che riguarda la sua famiglia. Un avvenimento che l’ha resa orgogliosa e che ha fatto felici anche i suoi fan, con i quali la showgirl mantiene da sempre un filo diretto.

Annuncio speciale da Alessia Marcuzzi. La show girl utilizza i social network non solo per questioni legate alla sua attività professionale, ma anche per condividere aspetti della sua vita privata e quella della sua famiglia. Stavolta Alessia ha voluto parlare come mamma. La notizia, infatti, riguarda uno dei suoi due figli. La presentatrice è al settimo cielo dopo questo avvenimento che l’ha gratificata particolarmente.

Alessia Marcuzzi, super annuncio sul figlio Tommaso Inzaghi

Traguardo Speciale per Tommaso Inzaghi. Il figlio avuto da Alessia Marcuzzi insieme all’ex calciatore e attuale allenatore di calcio Simone Inzaghi, ha raggiunto un grande obiettivo a 23 anni: è diventato procuratore sportivo. Un ulteriore passo in avanti per lui. Tommaso si era laureato due anni fa in Business dei media presso la University of Westminster.

Marcuzzi ha voluto informare i suoi fan di questo successo del figlio. A dare l’annuncio è stato Federico Pastorello, agente Fifa e procuratore sportivo. “Sono così felice di festeggiare la tua licenza Fifa. Ora sei un vero agente”. Alessia Marcuzzi non si è trattenuta e ha condiviso nelle sue Instagram stories il post di Pastorello aggiungendo un’emoji a cuore e degli applausi.

Numerosi sono stati i commenti dei fan al post: “Grandissimo Tommy. E poi con un maestro del genere tutto è possibile”; “congratulazioni, eccellente”. Anche Alessia Marcuzzi ha commentato il post Instagram con tantissimi cuori che esprimono a pieno tutta la sua gioia per questo momento.

Tommaso Inzaghi è nato il nato il 29 aprile 2001. Il figlio di Alessia Marcuzzi oggi vive tra Londra, Roma e Milano. Lo scorso novembre, Tommaso ha annunciato i suoi primi passi nel mondo del lavoro in un campo molto amato da suo padre Simone e suo zio Pippo. Oggi Tommaso festeggia il suo primo traguardo lavorativo a soli 23 anni.