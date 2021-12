Non poteva chiedere di più Marica Pellegrinelli in questo finale di 2021. Infatti, l’ex moglie di Eros Ramazzotti concluderà in compagnia l’anno in corso e comincerà il 2022 con il nuovo fidanzato. Infatti, è ormai certo che il suo cuore sia nuovamente impegnato, come è stato riportato in anteprima dal settimanale ‘Diva e Donna’. Quest’ultimo è riuscito a immortalare insieme la nuova coppia ed ha anche svelato il nome del partner della bellissima modella, che è sicuramente adesso al settimo cielo.

In estate erano uscite altre voci su Marica Pellegrinelli. Il settimanale ‘Chi’ aveva ipotizzato una sua relazione sentimentale con l’ex calciatore Marco Borriello: “Entrambi single ed entrambi pronti a innamorarsi ancora, sono anche Marica Pellegrinelli e Marco Borriello, che hanno trascorso momenti felici e sereni insieme a Ibiza, dove l’ex calciatore e sex symbol ormai vive e lavora. Un’amicizia che va avanti da mesi e che ora sembra qualcosa di più”. Invece non è lui il fortunato, ma una persona di cui non si era mai parlato prima.

In particolare Marica Pellegrinelli e la sua nuova fiamma sono stati beccati per la prima volta insieme in Lombardia, esattamente nella città di Milano. Lui ha trascorso un’intera nottata nell’abitazione della modella e poi è stata costretta a dargli l’arrivederci all’interno dell’aeroporto di Malpensa. Infatti l’uomo, che lavora nel mondo musicale, ha dovuto lasciare momentaneamente la sua nuova fidanzata per impegni professionali. I fan adesso attendono con ansia qualche loro foto sui profili social.





Il nome del nuovo partner di Marica Pellegrinelli è William Djoko e come lavoro fa il deejay e il produttore musicale. Infatti, è uno dei massimi protagonisti della musica house. Djoko è nato in Olanda, ma ha delle origini africane, del Camerun per la precisione. I due si sono baciati appassionatamente e dunque non ci sono ormai più dubbi sul fatto che abbiano cominciato una storia d’amore. Pare che Marica e William si siano visti per la prima volta in Spagna, a Ibiza, e da lì in poi non si sono più lasciati.

La nuova dolce metà di Marica Pellegrinelli è più grande di lei di 5 anni, infatti ne ha 37. Tantissime persone lo amano alla follia, infatti grazie alle sue serate da dj ha fatto davvero andare in visibilio una quantità industriale di gente. Molto riservato, non è mai trapelato nulla sulla sua sfera privata. Ha ballato in passato la salsa e ora è pronto a fiondarsi appieno nella relazione con la modella italiana.