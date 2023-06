Mara Venier, il botta e risposta con il marito. La conduttrice trova sempre il modo per conquistare il pubblico di fan: è accaduto nelle ultime ore, quando Mara ha pubblicato una foto per un’occasione importante, l’anniversario di nozze con il suo amato Nicola Carraro. Ebbene si, la coppia festeggia i 17 anni di vita trascorsi insieme, ma al di là di ogni romanticismo fuori discussione, Mara decide di non mettere da parte quel pizzico di ironia che da sempre la contraddistingue in tutto ciò che fa. Uno dei motivi per cui è così tanto amata da tutti…

Anniversario di nozze di Mara Venier e Nicola Carraro, la foto fa il pieno di cuori. Moglie e marito uniti da 17 lunghi anni. Quotidianità, vacanze, amici e famiglia, ma anche indipendenza e fiducia. Cosa aggiungere tra gli ingredienti del loro emblematico amore? Ovviamente anche l’ironia. Mara Venier è una vera e propria campionessa a riguardo e infatti, oltre il romanticismo del momento, la foto viene accompagnata anche da un esilarante botta e risposta che fa impazzire i fan.

Anniversario di nozze di Mara Venier e Nicola Carraro: il botta e risposta va al di là di ogni romanticismo

Una data importante, dunque, quella del 28 giugno di 17 anni fa quando Mara e Nicola hanno deciso di promettersi amore eterno: “Buon anniversario amore mio. Ti va di risposarmi?”, scrive Nicola Carraro come a sottolineare che quella promessa sarebbe sempre e per sempre disposto a rinnovarla. Ovviamente la risposta di Mara è stata secca: “Sì” ha aggiunto. Ma non finisce qui perché la conduttrice ha ben pensato di ‘replicare’ il post sul proprio profilo: “Buon anniversario amore mio …. ti risposerei domani”.

Il post di Mara Venier è stato accompagnato da uno scatto che ritrae un momento felice tra lei e il marito e ovviamente il post non è passato inosservato. Migliaia di like e cascata di cuore per la coppia. E tra i commenti anche la voce di un’amica di sempre che ha assistito commossa al giorno della promessa d’amore, ovvero Rita Dalla Chiesa.

“Quanto eravate pieni di gioia, quel giorno. E tutti noi amici con voi. E quanto continuiamo a esserlo oggi, nel vedervi ancora vicini, innamorati. Buon anniversario”, commenta Rita. Gioie tantissime, ma anche dolori che la coppia ha saputo affrontare insieme. Di recente infatti Mara è stata colpita da un grave lutto in famiglia. Come ormai è noto è venuto improvvisamente a mancare il genero Pier Francesco Forleo. Ma come sempre anche in questo doloroso evento, Mara Venier ha trovato il sostegno e l’affetto dei fan.