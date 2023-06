Mara Venier ha finito la sua attuale stagione televisiva di Domenica In nella giornata di domenica 11 giugno. Ed è stata una delle puntate più difficili della sua vita, infatti è andata in onda nonostante fosse morto da pochissimo suo genero e dirigente Rai, Pier Francesco Forleo. E adesso si è definitivamente scoperto cosa accadrà in futuro alla conduttrice. Come ricorderete, c’è stata parecchia discussione sull’ipotesi o meno di andarsene in pensione.

E anche se Mara Venier non ha rivelato molto su ciò che succederà a Domenica In a partire dal prossimo mese di settembre, è stata proprio la Rai a fare una comunicazione praticamente ufficiale. E ora i telespettatori hanno saputo quindi con certezza cosa accadrà. Ora ci saranno le meritate ferie estive per Zia Mara, poi sarà sicuramente contattata nuovamente dai vertici di viale Mazzini e le diranno tutto in maniera ancora più chiara. Anche perché c’erano state polemiche, a causa di alcune sue frasi legate all’omicidio Giulia Tramontano e all’assassino reo confesso Alessandro Impagnatiello.

Leggi anche: “Scusatemi tanto”. Domenica In, Mara Venier costretta a lanciare gli spot e abbandonare lo studio





Mara Venier, definito il suo futuro a Domenica In

A rompere il silenzio su Mara Venier e sulla scelta presa dalla Rai su Domenica In è stato l’amministratore delegato Roberto Sergio. Quest’ultimo si è complimentato per l’eccezionale professionalità della padrona di casa, che nonostante il grave lutto familiare ha dimostrato di essere in grado di portare ugualmente a termine la puntata. Ma andiamo a vedere insieme cosa ha affermato l’ad Rai a telecamere spente.

Sergio ha confermato che Mara Venier rimarrà al timone della trasmissione: “Per Rai Domenica In si conferma un appuntamento irrinunciabile, un momento di aggregazione leggera e di intrattenimento di qualità capace di parlare a più generazioni. Per questo torneremo a incontrare anche nelle domeniche della prossima stagione Mara Venier, alla quale va il mio ringraziamento per la dedizione e la passione inconfondibili con cui segue questo programma. E mi sia permesso un ulteriore ringraziamento per la profonda umanità che, come accaduto anche oggi, caratterizza il suo stile unico”.

Ancora una volta il pensionamento di Mara Venier sarà posticipato a data da destinarsi. Nella stagione tv di Rai 2023-2024 la donna presenterà Domenica In e sarà certamente seguita ancora da milioni e milioni di telespettatori.