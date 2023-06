Emilio Fede non le ha mandate a dire, l’ultima uscita di Mara Venier non l’ha proprio gradita e, come nel corso degli anni ha abituato, ha attaccato a testa bassa. Per Emilio Fede, forse più che per tanti altri, sono questi giorni molto dolorosi: la scomparsa di Silvio Berlusconi, prima amico e poi editore, hanno lasciato una profonda ferita nel suo animo. Fede, per anni in Mediaset, ha raccontato di aver appreso la notizia della morte di Berlusconi dai giornali. C’erano voluti diversi minuti per realizzare quanto accaduto, poi il ricordo le parole rotte dalla commozione.

“Scompare un uomo straordinario, dal punto di vista umano soprattutto. Dico umano perché abbiamo vissuto tanti momenti insieme, tanti. Lui mi ha assunto anni fa, con molto affetto. Un affetto che è sempre stato ricambiato. Sono sconvolto. Eravamo come fratelli. Un rapporto straordinario, nessuno può dire, a parte la sua famiglia, quanto sia cementato quello che ho provato per lui e lui per me. Ero tutti i giorni e tutte le sere con lui”.





Emilio Fede, lite con Mara Venier dopo la diretta di Domenica In

E ancora: “Ha sofferto e amato tanto. Spero che questo non sia un addio ma un arrivederci, anche perché con l’età sono vicino. Un uomo splendido. La parola fine non mi piace per nessuno – ha concluso Emilio Fede, molto provato dalla notizia – A me distrugge questa cosa perché ho vissuto accanto a lui una vita intera”. Fede, con molta probabilità, sarà ai funerali al Duomo domani 14 giugno.

Il dolore, tuttavia, non gli ha tolto la sua vena critica. Ne sa qualcosa Mara Venier che ha dovuto fare i conti con la sua vena polemica. Fede, nel dettaglio, è rimasto stizzito dal comportamento della conduttrice durante l’ultima puntata di Domenica In quando parlando del genero deceduto a 62 anni aveva detto “Un’ultima puntata per me non facile”.

Commento che Fede ha attaccato nel corso di una diretta Instagram dicendo: “Mhhh… mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno”. Un moto per molti incomprensibile, mentre altri si schierano con l’ex direttore del TG4, gli stessi, probabilmente, che nel corso dell’anno hanno accusato ingiustamente Mara Venier di egocentrismo.