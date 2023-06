Mara Venier in lacrime durante l’ultima puntata di Domenica In. La donna ha deciso di iniziare l’ultimo appuntamento dell’anno ricordando il genero, morto prematuramente qualche giorno fa. Parliamo di Pier Francesco Forleo, il dirigente Rai del reparto Direzione Diritti Sportivi, ma anche e sopratutto per Mara, il marito della figlia e conduttrice, Elisabetta Ferraccini. L’uomo è morto nella notte tra l’8 e il 9 giugno ed era molto legato alla conduttrice tv. È per questo che la padrona di casa di Domenica In ha voluto aprire la puntata parlando proprio di un collega ma soprattutto di un parente acquisito.

La zia però non è riuscita a trattenere le lacrime e si è lasciata andare ad un pianto in diretta tv. La donna a questo punto ha deciso di fare anche una dedica all’uomo ed è proprio pensando alle parole, così dolci, che si è lasciata andare. “Io voglio iniziare questa puntata salutando Pier – inizia Mara Venier – Pier è stato un importante dirigente, la Rai, un’azienda che tutti noi amiamo tantissimo e Pier Francesco Forleo l’amava molto”.





Mara Venier in lacrime durante l’ultima puntata di Domenica In

E ancora Mara Venier: “Lui si occupava di sport, ma per me Pier Francesco Forleo era solo mio genero. ‘La suocera’, mi ha sempre chiamata così per diciotto anni, suocera. Voi sapete che il mio rapporto con voi, pubblico, è un rapporto di sincerità e di onestà. Non posso fare a meno di cominciare questa puntata ricordando chi ha portato soltanto gioia e amore nella mia famiglia per diciotto anni”.

È a questo punto che Mara Venier si lascia andare ad un pianto a dirotto non controllabile. Poi la zia ha alzato gli occhi al cielo e ha lanciato un bacio. Successivamente ha detto: “Pier, mi mancherai tantissimo, ci mancherai tantissimo”. A questo punto, distrutta, ha mandato la pubblicità e si è allontanata.

In tanti si aspettavano una cosa del genere, visti gli ultimi avvenimenti privati della Venier, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un momento toccante come quello che è stato. Dopo un inizio così doloroso, Mara Venier ha continuato la sua trasmissione quasi come niente fosse, con ospiti, risate e tanta musica. Proprio come piace alla conduttrice. Alla fine l’ultima puntata di Domenica In è stata una festa. Brava e fortissima zia Mara Venier.

