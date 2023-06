Mara Venier, il racconto di un dolore immenso. La famosa e amata conduttrice tv si racconta sulle pagine di Tele Sette in quella che è un’intervista a tutto tondo sulla sua vita lavorativa e privata. La donna non ha mai avuto molti segreti e si racconta spesso senza limitazioni di sorta. Forse è questo il segreto di Mara Venier e della sua Domenica In. A proposito, oggi, domenica 11 giungo, andrà in onda l’ultima puntata della stagione. Rivedremo zia Mara circa a metà settembre, dopo il rientro dalle vacanze estive.

>> Mara Venier e il lutto, cosa si sa sulla morte del genero

La donna però ha anche detto di aver passato un periodo terribile ultimamente perché è dovuta tornare nella sua Venezia. Proprio così, la la zia Mara faceva fatica a tornarci dopo la morte della mamma, circa 8 anni fa. Mara Venier allora racconta: “Il solo ricordo mi procurava un dolore immenso. Non riuscivo proprio a superarlo, a pensare di poter tornare nella mia città senza lei che era tutta la mia vita”. La padrona di casa di Domenica In ha descritto questo ritorno alle origini: “Esperienza molto toccante e significativa”.





Mara Venier, il racconto di un dolore immenso

Ma non solo, parlando del terribile lutto del genero, ha specificato: “Avevo paura di soffrire ancora di più. Riandarci è stata un’esperienza molto toccante e significativa. I ricordi sono le fondamenta della nostra vita e grazie ad essi possiamo riflettere, crescere e apprezzare il meraviglioso viaggio che abbiamo compiuto fino ad ora”. E ancora Mara Venier: “Ho trovato conforto nell’idea che la memoria e l’immenso amore di mia mamma vivranno per sempre in me”.

La donna a quel punto ha citato il Sindaco della città perché l’ha convinta e perché quando è arrivata le ha fatto sentire l’abbraccio grande di Venezia. La conduttrice tv ha raccontato di aver alloggiato in un posto bellissimo di fronte al Canal Grande e ogni mattina quando guardava dalla sua finestra “faceva un viaggio indietro nel tempo che le ricordava casa”.

Ho grande stima di Mara Venier.. però queste affermazioni le ho trovate

prive di sensibilità ed inutili.

È un alimentare il dolore di una madre che a sua volta è vittima del suo stesso figlio .#domenicain #GiuliaTramontano pic.twitter.com/hU0WLi2arp — clinicapsichiatricamainagioia (@pschiatria) June 4, 2023

Mara Venier, dal suo punto di vista della vita, cerca di condividere il suo pensiero. La donna dice di aver compreso che se le persone care se ne vanno fisicamente, il loro spirito e il loro affetto incondizionato vivranno sempre nel cuore della persona che è rimasta.

