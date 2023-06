Per Mara Venier finalmente una bella notizia, dopo ore di grandissima tristezza. La giornata del 9 giugno è stata contraddistinta da una gravissima perdita familiare, infatti è morto suo genero Pier Francesco Forleo, dirigente tra l’altro della Rai. Si è spento a 61 anni, a causa di una patologia che pare avesse scoperto solamente poco tempo prima. Ma successivamente la conduttrice televisiva è stata travolta da un’informazione sicuramente più rassicurante.

E prima di dirvi tutto su Mara Venier e questa bella notizia che le ha reso la giornata sicuramente migliore, queste sono state invece le dichiarazioni di Alberto Matano a proposito del decesso di Forleo: “C’è una notizia tragica che mai avrei voluto condividere con voi. Una notizia che tocca direttamente Mara, a cui mando un grande abbraccio. Ci mancherai Pier, mancherai a tutti noi, mancherai a me e le serate insieme non saranno più le stesse per nessuno di noi”.

Leggi anche: Mara Venier e il lutto, cosa si sa sulla morte del genero





Mara Venier, bella notizia dopo tanto dolore

Dunque, Mara Venier ha potuto apprendere una bella notizia grazie agli ascolti televisivi del 9 giugno. Infatti, Rai1 è stato in grado di sbaragliare la concorrenza e tutto questo grazie proprio al lavoro di Zia Mara. Canale 5 non è andato oltre 1 milione e 742mila telespettatori con La ragazza e l’ufficiale, mentre Rete 4 con Quarto Grado ha totalizzato 1 milione e 510mila spettatori. 720mila persone hanno invece seguito la miniserie Spirale di bugie su Rai2.

Il 9 giugno Rai1 ha mandato in onda Una voce per Padre Pio, condotta proprio da Mara Venier. La puntata, che era stata registrata precedentemente al lutto della donna, parliamo di mercoledì 7 giugno, è stata guardata da 2 milioni e 109mila telespettatori con uno share del 14,7%. Il risultato migliore della serata per la gioia dei vertici Rai, che sanno di poter sempre contare sulla conduttrice per conquistare numeri di spessore.

Durante l’evento di Mara Venier, c’è stata la presenza di tanti cantanti importanti che si sono esibiti. Hanno partecipato i Ricchi e Poveri, Clementino, Al Bano e la figlia Jasmine, Nino D’Angelo, Leo Gassman, Arisa, Patty Pravo e Michele Placido.