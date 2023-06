È arrivato il momento delle vacanze estive per Mara Venier, che la scorsa settimana ha salutato il pubblico di Domenica In dopo una stagione di grande successo. Una ultima puntata molto commovente, visto che la conduttrice ha voluto aprire ricordando il genero Pier Francesco Forleo, il dirigente Rai del reparto Direzione Diritti Sportivi scomparso nella notte tra l’8 e il 9 giugno.

Per questo motivo la conduttrice di Domenica In ha voluto aprire la puntata parlando proprio di un collega ma soprattutto del marito della figlia. Pier Francesco Forleo era infatti il marito della figlia Elisabetta Ferraccini e patrigno del nipote Giulio. “Io voglio iniziare questa puntata salutando Pier – inizia Mara Venier – Pier è stato un importante dirigente, la Rai, un’azienda che tutti noi amiamo tantissimo e Pier Francesco Forleo l’amava molto”.

Leggi anche: “Presa la decisione su di lei”. Mara Venier, non sono più voci: dalla Rai l’annuncio definitivo





Mara Venier, chi è il nipote Giulio: foto

Il nipote di Mara Venier è stato sommerso di complimenti sui social, dopo che la nonna ha pubblicato una foto in sua compagnia. Tra il figlio di Elisabetta Ferraccini e la conduttrice di Domenica In c’è un bellissimo rapporto e spesso zia Mara ha parlato di lui come un ragazzo d’oro, bravissimo e anche bello. Cosa che infatti hanno notato le follower della presentatrice Rai.

Ora che Mara Venier è in pausa da lavoro, sul suo account Instagram ha pubblicato due foto con i suoi nipoti. Nella prima compaiono il marito Nicola Carraro, in compagnia di Claudio, figlio del secondogenito Paolo, di sei anni. Nell’altra i protagonisti sono invece Mara Venier e Giulio (21 anni), il figlio di Elisabetta. “Che bel ragazzo”, “Siete meravigliosi”, “È bellissimo”, si legge. Ma anche tanti messaggi di vicinanza per la morte di Pier Francesco Forleo.

“Mi fa effetto vederlo così grande, così alto, un metro e 88: sta diventando un uomo. Il tempo è davvero volato. Giulio l’ho visto nascere, ero in sala parto con mia figlia Elisabetta e, se possibile, ero più emozionata di lei. Quando è venuto al mondo era identico a me: aveva il mio viso rotondo”, aveva raccontato Mara Venier in occasione dei 18 anni del nipote.