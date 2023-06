Tragedia nella mattinata di oggi, giovedì 29 giugno, a Caorle in provincia di Venezia: un uomo, un turista, è morto mentre passeggiava sulla battigia. Scrivono in media locali come: “Si conosce poco sull’identità della persona deceduta oggi ma si sa che era un turista, sembra di 90 anni, intenzionato a godersi qualche giorno di mare assieme alla sua famiglia. L’uomo non aveva mai dato alcun problema di natura fisica”. Sempre a quanto si apprende erano circa le 11 quando l’uomo si è improvvisamente accasciato.

Subito soccorso dai bagnini, è stato allertato il team dei soccorritori. Da Caorle sono arrivati i sanitari del Punto di primo intervento mentre da Treviso si è alzato in volo l’elicottero del Suem. “Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’elicottero che hanno varicellato il medico. Subito sottoposto alla rianimazione purtroppo per il bagnante non c’è stato niente da fare”.





Caorle, malore in spiaggia: muore anziano turista

La salma è stata trasferita nell’obitorio della cittadina marinara. Pochi giorni fa un destino analogo aveva colpito un uomo a Lignano Sabbiadoro, in Friuli. La tragedia del quale, nello specifico, si è consumata nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 giugno, all’altezza dello stabilimento balneare 6, vicino al Camping Pino Mare di lungomare Riva.

Scrive Today come: “Medeossi è stato notato privo di sensi in acqua, vicino alla riva: i passanti prima e il personale sanitario poi hanno cercato di rianimarlo, anche attraverso un massaggio cardiaco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso”. Da chiarire ancora le cause della morte, ma se in un primo momento è sembrato potesse trattarsi di sindrome da annegamento.

Ma si prende in considerazione anche il malore. Sul posto sono intervenuti l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Lignano Sabbiadoro e l’elisoccorso. Fatale, con molta probabilità, un infarto improvviso che non gli ha lasciato scampo.