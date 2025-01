Un momento di vita quotidiana immortalato dai fotografi e, in un batter d’occhio, il gossip è servito. È successo di nuovo, e questa volta protagonista indiscussa è una figura già al centro dello scandalo tra cronaca rosa e politica. È stata “beccata” dai paparazzi della rivista Oggi con un pancino sospetto. Le immagini, che mostrano chiaramente una leggera rotondità sotto i suoi abiti, hanno subito scatenato un mega gossip.

La notizia ha fatto subito il giro del web, alimentata dai numerosi commenti e dalle teorie e con gli utenti del web che si sono lanciati in congetture su chi possa essere il presunto padre. La notizia sul mistero che aleggia intorno a questa presunta gravidanza è stato riportato dal settimanale Oggi, dove sono state pubblicate anche le foto della paparazzata fatta a Pompei, città in cui risiede l’imprenditrice finita al centro di un chiacchierato scandalo lo scorso anno.

Maria Rosaria Boccia è incinta? Le foto sospette su Oggi

“La pancia sembra molto naturale. In base alla mia esperienza siamo intorno alla 26 o alla 28esima settimana. Il concepimento dovrebbe risalire ai primi di luglio”, si legge sul settimanale che ha pubblicato le foto di Maria Rosaria Boccia a passeggio per la sua città insieme a un’amica. La donna è finita al centro dello scandalo che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura.

Nella nota intervista al Tg1 era stato lo stesso Sangiuliano, in quel momento ancora ministro, a parlare della “relazione affettiva” tra i due durata, aveva detto, da maggio a luglio 2024. Poi la decisione di dimettersi. L’attenzione per Maria Rosaria Boccia non è calata e infatti le sue foto sono finite in copertina. “Nuovo colpo di scena: È incinta? Chi è il papà?“, domanda il settimanale nell’articolo dedicato all’imprenditrice campana.

In serata Maria Rosaria Boccia ha pubblicato un lungo post su Instagram sottolineando che “dopo mesi in cui nessuno si è scusato con me, nonostante sia stato appurato che da sempre abbia raccontato la verità, ancora una volta il mio nome e la mia storia rischiano di essere buttati sulla pubblica piazza alla mercé dei cani feroci”. E ancora: “Per quale motivo devo sempre giustificarmi mentre altri restano immuni dalle critiche nonostante le palesi responsabilità? Per quale motivo la mia sfera personale non deve essere più mia e l’intimità perpetuamente violata?”.