Il famoso italiano si rasa la barba e appare irriconoscibile. Non è un caso che mole persone, dopo la rasatura della barba subiscono delle trasformazioni radicali e appaiono irriconoscibili senza il loro “accessorio” che magari hanno portato per anni, se non per decenni. Le linee del viso sono infatti nascoste e quando un uomo decide di togliere la barba il viso che emerge può sembrare quasi nuovo.

Senza barba, infatti, i lineamenti possono apparire più giovani o, al contrario, mettere in evidenza dettagli che prima non si notavano. Un esempio recente è quello del famoso italiano che ha deciso di radersi dopo ben 22 anni, con l’obiettivo di raccogliere fondi per beneficenza. Beard Auction, a cui hanno aderito diversi personaggi sportivi e non, è un evento partito dai social che ha come obiettivo la raccolta di fondi per la lotta contro il cancro.

“Lo ha fatto per lei”. Maria De Filippi compie 63 anni, il bellissimo gesto di Pier Silvio Berlusconi







Gennaro Gattuso mai visto prima: si taglia la barba per beneficenza

Si tratta di Gennaro Gattuso, oggi allenatore dell’Hajduk Spalato, si è mostrato in un aspetto completamente inedito rispetto a come tutti lo conoscono, ovvero senza la sua storica barba. L’ex calciatore del Milan e della Nazionale ha deciso di partecipare a una causa molto speciale, un’iniziativa in favore della ricerca contro il cancro.

In un video diventato virale sui social, Gattuso ha scherzato con il suo barbiere, esclamando: “Ma che cazz*** fai tu?”. Poi nell’account della sua squadra ha detto: “Sono orgoglioso di partecipare a questa sfida perché si tratta di un’azione umanitaria molto importante – ha spiegato l’allenatore -. Non mi rado la barba da 20 anni, ma sono felice di farlo per beneficenza. Dobbiamo raccogliere almeno 10mila euro e mi sto radendo”.

Ali Gattuso koji trzne Sunaru 😂 pic.twitter.com/HDdETabjB6 — Verner (@PetrakVerner) December 11, 2024

In tantissimi hanno ringraziato Ringhio sui social per il bellissimo gesto, sottolineando la sua generosità e l’importanza dell’iniziativa. Tuttavia, non sono mancati anche i commenti ironici riguardo al suo nuovo aspetto, con molti che hanno scherzato sulla sua mancanza di barba, chiedendosi se fosse ancora lui o se fosse cambiato completamente. Ma Gattuso, come sempre, ha preso tutto con il sorriso, mostrando ancora una volta il suo grande cuore.