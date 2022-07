“Guardate il telefono!”. Lulù Selassiè, si è visto eccome. E in un attimo partono i film

Negli ultimi giorni Lulù Selassiè ha postato sui social delle foto molto sexy in cui non ha esitato a mostrare anche le smagliature. Ma andiamo con ordine. Poche ore fa la sorella di Jessica e Clarissa ha pubblicato su Instagram un post con una serie di scatti in intimo che sono state commentatissime.

Anche da Barù, che con Lulù Selassié ha condiviso l’esperienza nella Casa. “Sono il sogno di ogni fotografo”, ha scritto nella didascalia la princess. E il nipote di Costantino della Gherardesca, con ironia, le ha suggerito un’altra didascalia: “Mi sto rilassando con il mio cane”. “Amore mi manchi!”, la replica di lei. Il particolare che ha attirato molte attenzioni è quello che riguarda le smagliature che l’ex GF Vip non ha nascosto: insomma si è mostrata al naturale anche con le sue imperfezioni.





Lulù Selassiè telefono, sullo sfondo una foto con Manuel Bortuzzo

Le reazioni a queste foto sono arrivate anche da Manuel Bortuzzo, l’ex fidanzato di Lulù Selassiè con cui ha iniziato una relazione nella casa del GF Vip. Secondo gli utenti di Twitter, infatti, dopo che Lulù ha postato queste foto il nuotatore avrebbe bloccato le fanpage di coppia togliendo anche tutti i tag alle fotografie che li ritraggono insieme. “Pensa di fare un dispetto a qualcuno andando ora luglio 2022 a togliere una foto di natale solo perché si intravedeva lei in mezzo a trenta persone?”, è uno dei commenti di una utente. E ancora, sempre secondo quanto riportano gli attenti utenti del web, pare che Manuel abbia anche cancellato tutti i commenti della ex fidanzata.

Nella serata di venerdì 22 luglio Lulù Selassiè ha partecipato con le sorelle Jessica e Clarissa al torneo di tennis “Vip master”, tradizionale appuntamento che coinvolge personaggi dello spettacolo, della politica e del giornalismo organizzato da Mario e Patrick Baldassari. Sulle tribune del campo centrale del circolo tennis di via Jelenia Gora a Milano Marittima hanno fatto capolino tanti vip apprezzati sul piccolo e sul grande schermo. E tra loro c’erano anche le princess del GF Vip 6.

Chissà quanto lo ha amato e quanto lo ama ancora,dopo tutto quello che è successo c'è dà riflettere su questa cosa se ancora come sfondo una loro foto😘 — Maria (@Maria26956434) July 23, 2022

Lo sfondo del suo telefono🥺 https://t.co/meMvIC9oIq — Lola G. ex palomba🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) July 22, 2022

Mi piacerebbe sapere se tante foto siano salvate nel telefono d Manu… Anche se nn avrei dubbi nemmeno in lui💔 — Gaetana Longobardi (@GaetanaLongoba1) July 22, 2022

Tra un match e l’altro, Lulù, Jessica e Clarissa si sono intrattenute con gli amici (in particolare Giacomo Urtis e Giucas Casella che con loro hanno condiviso l’esperienza nella Casa) ma anche con i fan. E, proprio alcuni utenti di Twitter hanno notato un particolare molto tenero. Infatti nel blocco schermo dell’iPhone della Selassiè compare ancora una fotografia insieme a Manuel Bortuzzo, ex fidanzato conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Stando agli utenti di Twitter si tratterebbe di un frame del video che Lulù e Manuel avevano fatto per lo shooting di Chi Magazine dove lei era vestita in nero e verde e diceva: “dov’è il mio Tarzan?”.

