Entrambi i genitori famosi in tv e allora anche loro, che sono diventate grandi, si sono ‘buttate’ in una nuova avventura che ha a che fare con il mondo della comunicazione. Insieme. Eleonora e Matilde, rispettivamente 20 e 22 anni e che sono cresciute a pane, giornalismo e conduzione, hanno da poco inaugurato il loro podcast: il 2 dicembre scorso è andata in onda la prima puntata.

Di intitola “Rendez.Vous da me” ed è girato sul lettone della loro camera da letto a Milano, indossano un pigiama in raso con i pantaloncini una volta lunghi e un’altra corti e i calzini, come se si fossero appena alzate, parlano ai loro coetanei. Microfono in mano e tazza col il logo del podcast ben in evidenza e lo pubblicizzano anche su Instagram.

Matilde ed Eleonora, sorelle e figlie vip: il podcast insieme

“Sì, abbiamo fatto un podcast! È vero, tutti fanno un podcast… quindi, perché non farlo anche noi? Parleremo delle nostre vite, gli ultimi gossip e le novità. Insomma le cose che ci succedono.. che poi sono quelle che succedono anche a voi! Sarà come prenderci un aperitivo tutti insieme e non vediamo l’ora di iniziare! Lunedì 2 dicembre la prima puntata!”.

Poi Matilde ed Eleonora Caressa danno appuntamento su YouTube e su tutte le piattaforme streaming: “Vi va di fare un rendez-vous con noi?”. Mamma Benedetta Parodi e papà Fabio Caressa commentano subito e lasciano cuori rossi. L’unico che manca è il fratello Diego, 15 anni, e ameno per ora completamente al di fuori delle dinamiche tra le due.

Matilde è iscritta alla facoltà di Lettere Moderne ma annuncia l’uscita del suo ultimo brano: “Il 20/12 uscirà la mia nuova canzone: Luce accesa. Ho aspettato un po’ per pubblicare qualcosa di nuovo perché volevo fosse davvero speciale e questa canzone è un pezzettino del mio cuore, spero lo diventi anche per voi”. Eleonora, invece, studia Scienze della Comunicazione all’Università Statale di Milano.