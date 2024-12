Altra bufera in arrivo per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi avrebbe ricevuto una denuncia dal vip dopo le pesanti accuse che gli aveva rivolto. La notizia è stata confermata nelle scorse ore dalla compagna di questo personaggio famoso, che ha subito risposto alla domanda di una follower che le chiedeva di agire in un determinato modo contro l’ex di Nina Moric.

Fabrizio Corona avrebbe subito questa denuncia dal vip, dopo che lo ha accusato di essersi reso protagonista di un gesto scioccante. Ovviamente certezze non ce ne sono, ma Corona è stato convinto di ciò che ha rivelato e adesso rischia di pagare duramente le conseguenze per questo suo comportamento.

Leggi anche: “Oh, ma è lei”. La reazione di Sophie Codegoni dopo l’intervista di Basciano a Corona





Fabrizio Corona nei guai, denuncia dal vip: cosa sta succedendo

Fabrizio Corona è quindi stato denunciato da questo vip, che è un calciatore, dopo aver puntato il dito contro di lui, accusandolo di essere l’autore di una presunta aggressione ai danni di una ragazza in un locale. La vittima ha fatto sapere di non voler parlare dell’accaduto, mentre un collaboratore della squadra in cui milita avrebbe fatto da mediatore tra il titolare dell’attività commerciale e appunto il club.

Parliamo del calciatore del Milan, Theo Hernandez, infatti nelle ultime ore alla compagna Zoe Cristofoli le è stato chiesto: “Zoe, non denunciate quel cretino di Corona?”. E lei ha risposto: “Già fatto. Invece di pensare a suo figlio, per campare ne prova di ogni. Dai su, mi sembra anche folle che dobbiamo dare spiegazioni. Vuole solo questo lui, attenzione che nessuno gli dà. Se torna in galera non dispiace a nessuno“.

🚨 BREAKING ! Theo Hernandez est ACCUSÉ D’AGRESSION SUR DEUX FEMMES EN BOÎTE DE NUIT !! 🤮🤯



Le lanceur d’alerte Italien Fabrizio Corona a dévoilé cette vidéo, où l’on peut apercevoir Théo Hernandez frapper violemment la victime. 🤬👇 pic.twitter.com/JlULLqIad0 — Lives Foot (@livesfoot) December 6, 2024

E Zoe Cristofoli ha replicato anche a chi le chiedeva dei presunti tradimenti di Hernandez: “Non ho corna. Ci pensa l’avvocato a queste cose, non sprechiamo tempo con nullità e falsità che usano il nostro nome per far funzionare delle notizie false”.