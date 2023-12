Federica Pellegrini e Alberto Tomba ecco la verità. La famosa nuotatrice e Matteo Giunta si preparano ad abbracciare la loro prima figlia: il parto è previsto per il 29 dicembre. In una recente intervista concessa a La Stampa, la campionessa ha condiviso le sue aspettative e timori per questa nuova avventura, oltre a chiarire definitivamente le voci su un presunto flirt con l’ex sciatore Alberto Tomba. La nuotatrice ha dichiarato di essere diventata amica di Tomba solo successivamente, etichettando le voci come “gossip inventato di sana pianta”.

Anche suo marito, Matteo Giunta, sembra non essersi mai preoccupato di questo presunto legame, affermando scherzosamente di essere lui la persona gelosa nella coppia. “No, la vera amicizia è scattata tardi. Io stavo per ritirarmi, ero impegnata e nonostante qualche bislacco gossip, Matteo non è mai stato geloso di lui. Quella gelosa ero io”, ha confessato Federica Pellegrini che chiude così questo capitolo della sua vita che per anni non ha fatto che alimentare il gossip.





C’è da dire che la gravidanza di Federica Pellegrini era stata attesissima dai suoi follower, che non smettevano di domandarle quando avrebbe avuto un bambino. La campionessa ha commentato il fenomeno dicendo di essersi sentita spinta dal dovere di passare dalla nuotatrice alla futura madre. Ha anche affrontato l’intrusione di alcuni messaggi invadenti su Instagram, commentando che fortunatamente la situazione tutto sommato è accettabile.

Nell’intervista, Pellegrini ha sottolineato l’importanza di lasciare che la figlia, a cui darà presto il benvenuto, trovi la sua strada nella vita, anche se spera che abbia un buon rapporto con l’acqua. Riguardo alla possibilità di una relazione tra la figlia e il suo allenatore, Pellegrini è aperta, dichiarando che sarà una decisione della sua bambina e dipenderà dall’età e dalla situazione.

Infine, la nuotatrice si è chiesta quale tipo di genitori saranno lei e Matteo Giunta. Pellegrini spera che diventare padre ammorbidisca il carattere di Giunta e ha espresso il desiderio di tramandare alla figlia i valori di buongusto ed eleganza che ha appreso da sua madre.

