“Occhi puntati su Alvin”. Ilary dopo Totti, questa è grossa: lei in Tanzania. A Milano si parla solo di lui

In Italia da giorni non si parla d’altro che della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una delle coppie più note del mondo dello spettacolo si è detta addio dopo 17 anni di matrimonio e tre figli. I due stanno cercando per quanto possibile di isolarsi dal clamore mediatico sulla vicenda. Ilary Blasi è volata in Africa con i figli e la sorella Silvia. Vacanza in Tanzania in un resort di lusso per provare a ovattarsi da tutto il resto.

Per la sua vacanza in Tanzania, Ilary Blasi ha scelto la tenda safari che considerata la “più lussuosa del mondo”, come riporta il sito Fanpage che snocciola anche i prezzi. Nel dettaglio la regina dell’Isola dei famosi si trova al Serengeti Bushtops. È immerso nella savana e si raggiunge solo tramite aereo privato perché isolato. Francesco Totti, invece, è stato immortalato dall’amico ed ex compagno di squadra nella Roma, Vincent Candela, a giocare a padel.





Ilary Blasi separazione voci su Alvin: “Osservato dalla stampa”

L’ex capitano giallorosso si divide tra hobby e lavoro, mentre all’esterno il gossip è completamente esploso sulla vicenda. Nel frattempo spuntano a ripetizioni possibili flirt che riguardano sia Francesco Totti che Ilary Blasi. C’è chi sostiene che la causa della rottura sia da attribuire alla presunta relazione dell’ex calciatore della Roma con Noemi Bocchi, 34 anni, con cui è stato beccato più volte negli ultimi mesi, chi invece parla di un’infatuazione della conduttrice per un giovane milanese.

Un nome-bomba si sta facendo largo nelle ultime ore. E a lanciare la notizia è Dagospia che parla di un Alvin particolarmente vicino alla vicenda, tanto da scomodare la stampa milanese che lo starebbe monitorando. L’inviato dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi – con cui Ilary Blasi si è lanciata in diretta più di qualche frecciatina – è sposato da 15 anni con Kali Wilkes, madre dei suoi due figli. Secondo Dagospia il conduttore non sarebbe del tutto estraneo ai fatti: “Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Totti e Ilary – si legge su Dagospia -. Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo…”.

Ci sono altri nomi che sono stati affiancati a Ilary Blasi dopo la notizia della separazione: dall’attore Luca Marinelli ad Antonino Spinalbese (ex di Belen Rodriguez) fino ad Alessio La Padula (ex ballerino di Amici). Quest’ultimo ha smentito affrettandosi a scrivere su Instagram in una storia: “Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue”. Sull’attore e sull’ex di Belen Rodriguez, invece, tutto tace, ma pare certo che si tratti solo di voci.

