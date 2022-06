Alvin fa una dedica a Ilary Blasi e fa commuovere tutti. Ieri sera è andata in onda la finalissima de L’Isola dei Famosi 2022 e le emozioni non sono mancate. La puntata si è aperta con l’eliminazione di Nick Luciani che a un passo dal traguardo è dovuto tornare in Italia. Subito dopo Ilary ha deciso di far entrare in studio Edoardo Tavassi, protagonista assoluto di questa edizione. Tra una domanda e l’altra, Ilary Blasi ha fatto notare a tutti il cambiamento del fratello di Guendalina. Il prima e il dopo ha dato ragione alla conduttrice.

Nicola Savino e Vladimir Luxuria erano particolarmente felici di vederlo, anche se l’opinionista foggiana qualche istante prima aveva parlato di lui ai naufraghi con toni diversi. Vladimir era triste e ha ricordato ai naufraghi che se non fosse stato per l’infortunio tra i finalisti ci sarebbe stato anche lui, Edoardo, considerato da tutti il vincitore de L’Isola dei Famosi 2022.





Alvin fa una dedica a Ilary Blasi e fa commuovere tutti

Alvin fa una dedica a Ilary Blasi e fa commuovere tutti. Questo l’avvenimento ultimo, quello che ha preceduto il calo del sipario. Prima però sono stati diversi i momenti che hanno emozionato e divertito il pubblico da casa. Ricordarli tutti non è semplice ma uno in particolare va menzionato.

Tutti si aspettavano probabilmente di vedere l’ex naufrago raggiungere Ilary Blasi con un tutore o almeno zoppicando. Ma così non è stato e il pubblico di Canale 5, compreso i presenti in studio, sono rimasti perplessi. “Ma il problema di Edoardo non era grave? Io lo vedo camminare bene bah”, questo uno dei tanti commenti di un telespettatore rimasto spiazzato. “Io adesso sto benissimo”, assicura in diretta il Tavassi rispondendo alla domanda di Ilary Blasi. Quest’ultima, intanto, si espone per lui. “Adesso posso dirlo, eri uno dei miei preferiti”, dichiara la padrona di casa.

Dopo la celebrazione del vincitore de L’Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis, è giunto il momento dei saluti. Alvin spegne le luci della Palapa e si rende protagonista di un momento che ha fatto commuovere tutti: “Ha ragione Francesco, sei unica”, è stato il complimento fatto a Ilary Blasi in chiusura dell’edizione più lunga nella storia del reality.

Fischiata da tutto lo studio. Isola, Lory Del Santo “esagera” alla finale: ripresa anche da Ilary Blasi