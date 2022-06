Fischiata da tutto lo studio. Isola, Lory Del Santo “esagera” alla finale: ripresa anche da Ilary Blasi

Lory Del Santo fischiata in diretta tv. Anche l’Isola dei Famosi ha il nome del vincitore e in occasione dell’ultima puntata del reality show di Ilary Blasi non potevano mancare di certo i colpi di scena che hanno contraddistinto l’intera edizione. Un momento imperidbile quello del televoto flash che ha tirato in ballo Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè. A quel punto è entrata in gioco l’ex naufraga. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, aperto il televoto flash. Ilary Blasi non ha potuto fare a meno di chiedere l’opinione degli ex naufraghi presenti in studio quando Lory Del Santo non si è certa tirato indietro nel dire la sua dell’ex protagonista di Uomini e Donne. È bastata una sola frase per scatenare il caos.





Lory Del Santo fischiata dal pubblico. Ilary Blasi senza parole

“Lui a è stato così viscido…E’ stato il viscido perfetto…Lo salvo…”, sono state le parole di Lory Del Santo davanti alle telecamere. Inevitabile la reazione del pubblico che ha cominciato a intonare un coro di fischi di fronte all’espressione basita dei presenti. Inclusa la padrona di casa Ilary Blasi. (Lory Del Santo, fuori i dettagli intimi con Marco).

“Non esagerare Lory…Dai, addirittura?! Ma perchè dici viscido?”, così Ilary Blasi ha preso parola tantando di smorzare i toni di Lory Del Santo. Il pubblico a quel punto non ha smesso di fischiare al punto da riuscire a zittire l’ex naufraga.

Lory Del Santo ha abbassato la guardia ma non senza tornare a dire: “Lui faceva da tramite tra il nostro gruppo e quell’altro…Faceva il doppio gioco…”. A questo punto anche Edoardo Tavassi ha esclamato: “Vedete come fa lei? Dici di volerlo salvare perchè è viscido…Ecco come fa lei…”.

“Hai vinto tu!”. Isola dei Famosi, l’annuncio di Ilary Blasi a fine serata: ovazione in studio