“Erano le 4 del mattino…”. Marco Cucolo e la prima notte con Lory Del Santo. Fuori i dettagli intimi

Per Lory Del Santo e Marco Cucolo l’Isola dei Famosi è finita prima del tempo. Lei è stata eliminata dal gioco, lui ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di problemi fisici. Ma a tenere banco è il rapporto di coppia. I due sono fidanzati da tempo e hanno iniziato l’Isola dei Famosi insieme prima che le coppie fossero divise e ognuno giocasse per conto suo. Lory Del Santo è ben presto finita nel mirino degli altri naufraghi che l’hanno accusata di essere una concorrente falsa.

Lei non solo ha sempre rispedito al mittente le accuse, ma ha anche attaccato il suo fidanzato Marco Cucolo dicendo che ha messo il gioco davanti a lei: “Non mi ha difeso quando il branco mi stava attaccando. A me bastava dicesse ‘lei non è falsa io la conosco’. Lui invece ha dato ragione anche a loro per non farsi nominare. Ha messo in atto una strategia. Adesso che torna in Italia andrà dai suoi. Se non mi chiederà scusa davanti a tutti mi vedrà in fotografia”, ha detto Lory Del Santo.





Marco Cucolo prima notte con Lory Del Santo: “Avevo sonno”

In una intervista a Mattino 5 Lory Del Santo ha anche raccontato cosa è successo la prima notte in cui si sono rivisti. Secondo la showgirl il fidanzato avrebbe iniziato una conversazione per poi chiuderla dicendo di avere sonno: “Siamo arrivati per le 3 di notte, è venuto nel letto, ha cominciato a parlare un po’ dell’Isola dei Famosi, poi io ho iniziato a parlare dei suoi difetti, 3 secondi e poi mi ha detto “scusa ho sonno”. Lui però stamattina non doveva fare niente, mentre io dovevo venire qui. Tu non puoi chiudere una conversazione. Se parliamo e inizio io a discutere sarò sempre io a dire ok basta”.

Ora è Marco Cucolo a raccontare la sua versione dei fatti in una intervista rilasciata a Fanpage. E la versione è abbastanza simile a quella di Lory Del Santo: “È successo che ora siamo a casa insieme. Ho capito cosa le aveva dato fastidio. Lei non è che si aspettasse di essere difesa nel gioco. La cosa in cui credo di aver sbagliato è non aver detto chiaramente che persona è. Con me è sempre stata onesta, sincera, vera. Nelle ultime due settimane era stata presa di mira. Anche se spostava un ramoscello, era fonte di liti. Era diventata la persona che tutti dovevano attaccare. Sei, sette persone, si sono coalizzate tra loro cercando l’appiglio per farla fuori. Io sarei dovuto intervenire”.

"Io e Marco dobbiamo ancora chiarire"



A #Mattino5 Lory Del Santo racconta il suo incontro con Marco Cuculo dopo l'#Isola pic.twitter.com/CaoLFiasvC — Mattino5 (@mattino5) June 21, 2022

Il suo racconto prosegue così: “Erano le 04:30 del mattino e onestamente avevo davvero sonno. Gli ultimi cinque giorni sono stati faticosi. Sono stato in “quarantena” in compagnia di Gennaro, che non mi lasciava mai solo. Andavamo a dormire alle 5 del mattino. Ero stanco anche per via del fuso orario, poi lunedì è stata una giornata intensa, sia emotivamente che fisicamente. Quando c’è la diretta devi andare agli studi alle 4, per uscire all’01 di notte. Capirai che è uno sforzo immane stare lì in piedi, tutto il tempo, come un deficiente ad aspettare. Sono tornato che ero distrutto, non me la sentivo di affrontare discorsi. Sono crollato. Erano le 04, non le 10 di sera. Non mi sembrava l’orario migliore per discutere”.