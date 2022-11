Era il 2017 quando si sono conosciuti nella casa del GF Vip: in pochi avrebbero pensato che si sarebbero innamorati. Evidentemente le vie dell’amore sono infinite: è la storia tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che all’epoca di quella seconda edizione del reality era fidanzata con Francesco Monte. Tuttavia è successo qualcosa nella casa che li ha avvicinati così tanto da iniziare una relazione solida: due innamorati che da allora non si sono più lasciati. Hanno anche attraversato un momento di crisi nell’estate 2021.

Ignazio Moser ha commentato così quello che è successo alla coppia: “A ottobre saranno cinque anni che stiamo insieme, abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore”, ha raccontato lo sportivo in un’intervista qualche tempo fa. E ha aggiunto: “Non fingiamo di stare bene insieme per interesse. Al di là di quello che il pubblico si aspetta da noi, credo che siamo riusciti a trovare un equilibrio tra quello di personale che mostriamo di noi e la nostra microsfera intima, dove ci siamo noi e basta. È la nostra forza”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposano

Evidentemente l’amore tra i due è stato più forte di tutto e nelle ultime ore è arrivata la notizia tanto attesa dai fan. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposano: l’ex ciclista ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata con tanto di anello e video postato sui social: in questi giorni la coppia ha alloggiato al San Luis Lodges, un hotel extralusso in Alto Adige nei pressi di Merano. I fan credevano che i due avessero scelto questo luogo per festeggiare l’anniversario di fidanzamento e, invece, Ignazio Moser ha organizzato il tutto per chiedere la mano dell’amata.

“And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”, ha scritto Ignazio Moser a corredo del post in cui si vede uno stralcio della proposta nuziale. In camera da letto, illuminata con delle candele, il figlio dell’ex ciclista Francesco Moser ha donato l’anello con cui ha dichiarato a Cecilia Rodriguez di volerla condurla all’altare. Il post è stato commentato da tantissimi fan e amici della coppia che hanno accolto con grande gioia la notizia. I primi a complimentarsi con la Rodriguez e Moser sono stati Andrea Damante, Andrea Cerioli e Nicolò Brigante.

In questo modo Cecilia Rodriguez corona uno dei suoi sogni, quello di sposarsi e diventare moglie. Più volte in passato la modella aveva espresso il desiderio di giungere all’altare, ma Ignazio Moser aveva sempre frenato, spiegando che prima avrebbe voluto sistemarsi bene e crearsi un futuro solido dal punto di vista professionale. È arrivato anche il commento di Belen Rodriguez, la sorella della sposa: “Auguri ragazzi! Sono tanto felice per voi…evitate di farlo a luglio che si crepa! Io voglio essere la testimone e lanciare i petali, grazie!”.