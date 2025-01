Enorme preoccupazione per Elisabetta Canalis. La showgirl ha deciso di scrivere un lungo messaggio sul social network Instagram, nel quale si è soffermata anche e soprattutto su sua figlia Skyler Eva. La sua ansia è tanta perché la bambina si trova in un posto che sta vivendo uno dei peggiori incubi di sempre. Lei è stata costretta ad allontanarsi dalla bimba di 9 anni, ma ne sta soffrendo molto.

Infatti, Elisabetta Canalis è arrivata in Italia e ha esordito così nel suo post social, dove ha parlato anche della figlia: “Sono atterrata in Italia. Vorrei essere serena ed affrontare questo viaggio come faccio sempre, ma parto con il cuore pesante“. E poi ha voluto far sapere ai suoi follower dove si trovi attualmente la piccola Skyler Eva.

Elisabetta Canalis, ansia per la figlia Skyler Eva: “Ho il cuore pesante”

Elisabetta Canalis è tornata nella nostra nazione, ma la figlia è rimasta a Los Angeles, in California, dove da giorni devastanti incendi stanno seminando morte e distruzione. La dona ha aggiunto: “Nonostante so che mia figlia è al sicuro e che il mio compagno e i miei animali sono pronti a partire se la situazione degenerasse, l’ultimo posto dove vorrei essere adesso è in viaggio. Una persona a me cara affronta un intervento medico e degli impegni di lavoro mi terranno qui per qualche giorno. Il mio cuore è a Los Angeles e la mia attenzione sulle news e sugli aggiornamenti di chi è lì”.

La Canalis ha poi proseguito, dicendo “grazie per i messaggi che sto ricevendo, sto bene, casa mia per ora è al sicuro e penso che lo sarà fino alla fine di questo inferno. Altrettanto non lo è per le persone che ho lasciato lì, ma che hanno tutta la mia attenzione e tutto il mio aiuto in queste ore di incertezza. Difficile spiegare il senso di confusione e di tristezza, apro e chiudo le news ma precipito in stati di ansia quando vedo animali tratti in salvo e case di fronte alle quali guidavo fino a ieri, piene di fiamme”.

Infine, la showgirl 46enne ha concluso così il suo messaggio: “Un deserto di fumo e silenzio, un paesaggio che non avrei mai pensato di vedere. Il mio cuore è con voi”.