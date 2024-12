Fantastico momento per la figlia della coppia vip della tv, amatissima dal pubblico, infatti si è laureata dando una soddisfazione immensa ai suoi genitori. Papà e mamma famosi hanno ovviamente festeggiato con lei questo traguardo prestigioso e si sono fatti immortalare in una foto meravigliosa. Sorriso contagioso per la ragazza, che aspettava da tempo questo obiettivo.

La figlia della coppia vip della tv ha conseguito dunque questa laurea, ottenendo tra l’altro il massimo dei voti, ovvero 110 e lode. Insieme alla mamma e al papà c’era anche il suo adorato fidanzato, che ha condiviso insieme a lei la gioia del successo. La neo laureata ha semplicemente scritto: “È successo questo” e ha postato una serie di foto.

La figlia dell’amata coppia vip della tv si è laureata

I genitori della ragazza hanno invece postato questo commento: “Momenti di gloria“, accompagnato da uno spettacolare video post-laurea. La figlia della coppia vip della tv ha precisamente conseguito il diploma di secondo livello del corso di Media Design e Arti Multimediali dell’indirizzo Filmmaking alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

A laurearsi è stata Stella Bossari, 24 anni, figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. La tesi della giovane aveva questo titolo: Più vero del vero – Fiabe, Neorealismo e Cinema del Reale. Il partner della neo laureata è lo scrittore e autore di programmi radio, Riccardo Pedicone, come riportato dal sito Gossip.it. I due hanno iniziato la convivenza 3 anni fa. La ragazza, in uno dei filmati postati, ha preso uno stendardo col suo nome e ha esultato.

Gossip.it ha inoltre aggiunto che per festeggiare a dovere la laurea Stella Bossari e la sua famiglia hanno consumato un bel pranzo all’Osteria Serafina.