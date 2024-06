Battiti Live, mai come in questa nuova edizione se ne parla ancor prima di vederlo in tv. L’evento musicale più atteso dell’estate è iniziato e la prima registrazione, già in parte spoilerata sui social, sta facendo parlare tutti. Intanto per Ilary Blasi, che quest’anno sostituisce sul palco delle piazze più belle della Puglia Elisabetta Gregoraci. Al posto di Alan Palmieri, invece, Alvin. La conduttrice romana si è già distinta per una serie di gaffe ed errori che abbiamo raccontato negli articoli che trovate qui sotto.

Ma parliamo di musica e di artisti. Si sono esibiti live a Molfetta, prima tappa di Battiti Live 2024, i Blue. Hanno emozionato tutti Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe con un brano storico della loro carriera musicale, A chi mi dice. L’adattamento italiano di Breathe Easy, tratto dal loro terzo album Guilty, come noto è composto da Tiziano Ferro e nel 2004 è diventato una vera e propria hit.

Battiti Live, Fedez beccato dietro le quinte

Ma c’era anche Fedez, che ha portato sul palco il nuovo duetto estivo insieme a Emis Killa Sexy Shop. Il rapper si è preso però la scena anche nel backstage. Come si legge sul sito di Novella 2000, che pubblica anche il video, è stato intercettato dietro le quinte e no, non era solo.

Con lui anche la bellissima e statuaria Garance Authié, la modella francese con cui si diceva avesse rotto. Lei “avrebbe un fidanzato in Francia”, ma a quanto pare è tuttora legata a Fedez. Dalle immagini Fedez sembra intento a bere dell’acqua da una bottiglietta e poco dopo anche lei fa la stessa cosa.

Sempre da questo video, sembra anche che i due abbiano scambiato qualche parola prima di allontanarsi. Insieme. Sarà che negli ultimi tempi si parla moltissimi di Fedez e sarà per le voci di crisi con la presunta nuova fiamma, questo filmato che arriva da Battiti Live non può che fare notizia, anche se non è la prima volta che i due vengono beccati insieme.