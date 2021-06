Nonostante Amici 20 sia finito da più di un mese, il successo di Giulia Stabile sembra essere inarrestabile. E non solo perché continua a dimostrare le sue grandi doti di ballerina, ma c’è anche molta curiosità sulla sua storia d’amore con Sangiovanni, il cantante anche lui seguitissimo conosciuto nella scuola. Per la gioia di tutti i suoi fan Giulia Stabile è anche tornata in tv: la ballerina è stata tra le ospiti di Domenica In e non ha esitato a danzare in diretta sfoggiando anche un look trendy.

Un ritorno tanto atteso, quello sul piccolo schermo, anche se in queste settimane non ha esitato a mostrare coreografie improvvisate, avvenuto tra l’altro in occasione del suo 19esimo compleanno. E per il suo giorno speciale ha scelto di dedicarsi alla sua più grande passione, il ballo.

Giulia Stabile, il gesto di Sangiovanni per il suo compleanno

Così Giulia Stabile ha festeggiato in tv, a Domenica In, dopo la vittoria di Amici 20. Davanti a Mara Venier e al pubblico di Raiuno ha ballato e si è raccontata. Inoltre, al termine dell’intervista, le è stata portata una torta in studio e la ballerina è stata felice di spegnere le 19 candeline al fianco della nota conduttrice, anche lei tornata in studio dopo un paio di settimane per un problema di salute.





Passando alla vita privata, come detto Giulia Stabile e Sangiovanni sono rimasti insieme dopo la fine del talent di Maria De Filippi. Sono entrambi impegnatissimi su e giù per l’Italia, ma il cantante poteva, in occasione del suo compleanno, non raggiungerla? Certo che no e allora, per la gioia di tutti i fan dell’unica coppia nata e ‘sopravvissuta’ ad Amici 20 si sono riuniti.

Nelle ultime ore Sangiovanni ha quindi pubblicato alcune Storie insieme a Giulia Stabile. Storie in cui la giovane ballerina spegne le candeline sulla torta mentre viene ripresa dal suo fidanzato. E poi le foto insieme con un cuore e il filmato registrato dalla tv durante l’ospitata a Domenica In, sempre con un cuore. Sui social witter i fan della coppia sono letteralmente impazziti: “Anime pure”, “Amori” sono alcuni dei messaggi apparsi su Twitter.